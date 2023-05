Zsebszerződésből telekkönyvvel igazolt tulajdon? Íme, az eljárás

Székelyföldön nagyon sok esetben zsebszerződésekkel adták és vették a földterületeket, néha házakat is. Az adásvétel nyomán bekövetkezett változásokat azonban nem vezették be a telekkönyvbe. Most a birtokrendezés tekintetében történt jelentős előrelépés, pontokba szedve mutatjuk, hogyan kell eljárni.