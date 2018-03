Zöldebb, élhetőbb Marosvásárhelyt szeretne az új képviselő-testületi tag

• Fotó: Haáz Vince

Pápai László Zsolt marosvásárhelyi mérnök, a Petru Maior Egyetemen szerzett oklevelet. Mint lapunknak elmondta, 2016-ban a Tolerancia Kiáltványa elolvasása után lett kíváncsi a Szabad Emberek Pártjára, s pár találkozó után belépett a pártba. Korábban nem politizált, bár egészen fiatalon tagja volt a MADISZ-nak, és így részt vett a Területi Képviselők Tanácsának (TKT) ülésein is, amikor még a Maros Megyei RMDSZ elnöke Zonda Attila volt.

Az új önkormányzati képviselő érdeklődésünkre elmondta, hogy eddig is követte a tanács munkáját, hiszen a POL-ban hetente találkoznak, s átbeszélik, megvitatják a napirenden levő határozatokat, témákat is. Személyesen is részt vett pár tanácsülésen, s leggyakrabban élőben követte azokat a világhálón.

Folytatni szeretném a Györfi Júlia által a szociális témákban elkezdett terveket, hiszen fontosnak tartom ezeket. Szeretném, ha az önkormányzatban jobban odafigyelnénk a környezetvédelemre, a kerékpárutak kialakítására, s arra törekednénk, hogy zöldebb és élhetőbb legyen Vásárhely

– mondta Pápai László, akitől azt is megtudtuk, hogy már van pár konkrét terve is: ellenőrizni fogja, hogy miért nem tartják be azt az 1996-ban hozott, s most is érvényben levő tanácsi határozatot, hogy vasárnaponként le kell zárni a főteret.

Ezt bő tíz évig betartották, de több éve már nem alkalmazzák. Javasolni fogom, hogy újra zárják le a főteret vasárnaponként, és ha lehet, hivatalos ünnepnapokon is. Hosszútávon természetesen az lenne az ideális, ha a főtérről teljesen kiszorulna a gépkocsiforgalom, ám ez egy bonyolultabb kérdés, de nem lehetetlen kivitelezni

– véli az új önkormányzati képviselő.