Zöld utat kapott a képviselő-testülettől, hitelt vehet fel a gyergyószentmiklósi városvezetés

szeptemberben még felháborodás övezte azt a kezdeményezését, hogy a tervezett terelőútra szánt pénzekből egy részt egyébre fordítsanak, most pedig épp a polgármester módosítási javaslata szerint vesznek el innen összegeket.

a testület eddig is mindent megtett azért, hogy a beruházás végre elkészülhessen, a megoldás a polgármester és apparátusa feladata.

Miután a legutóbbi ülésen a folyamatban levő beruházások önrészeinek biztosításához szükséges 27 millió lejes hitel felvételének javaslata nem kapott elegendő szavazatot, most ismét a képviselők elé került. Az EMSZ-frakció tagjai jelezték, hogy mivel továbbra sem kaptak a polgármestertől arra vonatkozó információkat, hogy hol is tartanak ezek a munkálatok, be lehet-e fejezni azokat határidőre, illetve hogy miként lesz majd törlesztve az évi 6,5 millió lej, tartózkodtak a szavazásnál, de a kilenc RMDSZ-es képviselő megszavazta az indítványt, mondván, hogy ezzel nem érheti az a vád a képviselőket, hogy akadályozzák a beruházásokat.

Így a városháza elindíthatja a hitelfelvétel folyamatát. Leszögezték azonban, hogy mivel magát a hitelszerződést is el kell fogadniuk, addig minden feltett kérdésükre választ kell kapniuk.