Zetelakán nem akarnak büntetések fizetni: kiépítik a csatornahálózatot, és kötelezik a lakókat, hogy csatlakozzanak

Két pályázatot is nyertek, így párhuzamosan végzik a csatornahálózat bővítését és az utcák modernizálását Zetelakán • Fotó: Barabás Ákos

Az elöljáró környezetvédelmi, illetve közegészségügyi szempontból is fontosnak tartja, hogy ne a sáncokba vagy a folyóvizekbe kerüljön a szennyvíz. „Fel kell nőnünk ehhez is, hiszen fertőzések alakulhatnak ki azon porták környékén, ahol nincs megfelelően kezelve a szennyvíz” – tette hozzá.

Utóbbira kötelezni fogja a lakókat az önkormányzat. A későbbiekben ugyanakkor a Harvíz Rt. is hasonló beruházásokat tervez a községben, így annak kivitelezése után már mindenhol a földben lesznek a gerincvezetékek. Azt is megtudtuk, hogy

Korszerűsítendő utcák

„Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen egyszerre kötöttük meg a finanszírozási szerződést a csatornarendszer bővítésére és az utak aszfaltozására, így párhuzamosan elindíthattuk a két projekt kivitelezését” – magyarázta Nagy. Esetenként felváltva fog dolgozni a két kivitelező cég, hiszen olyan utca is van, ahol előbb támfalat kell építeniük az utászoknak, majd egy másik vállalat munkásai földbe helyezik a vezetékeket, ezt követően lehet modernizálni az utat. Az utcák korszerűsítésére egymillió eurós támogatást kapott a község az Európai Uniótól. Ebből az összegből 3,8 kilométernyi aszfaltozott útra kerül rá a koptatóréteg, és további 4,4 kilométeren terítenek le új burkolatot. Emellett vízelvezető árkokat hoznak létre, több száz méteren lesz járda, illetve ahol szükséges, támfalakat is építenek. A munkálatok miatt több utcában is forgalomkorlátozásokat vezetnek be.

Szennyvízhálózat Zeteváralján?



Jelenleg egyáltalán nincs kiépítve a szennyvízhálózat Zeteváralján, ám a közeljövőben ez is megtörténik, hiszen egymillió eurót pályázott sikeresen a polgármesteri hivatal az EU-nál. Nagy Attila elmondta, még folyamatban van a közbeszerzési eljárás, de reméli, hogy idén elkezdődhetnek a munkálatok. A kiépülő rendszert a zetelakival fogják összekapcsolni.