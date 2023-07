Zenével, imával töltötte fel az emberek lelkét a FeltöltŐ fesztivál

„Istennel minden lehetséges” – ez volt a mottója idén a gyergyószentmiklósi FeltöltŐ keresztény zenei fesztiválnak. A háromnapos, felekezeteken felüli esemény legfontosabb momentuma a vasárnapi ökumenikus istentisztelet volt. Ha a fesztivál résztvevői továbbadják azt, amit itt kaptak, akkor ebből nagy dolgok tudnak születni – hangzott el. Az eseményen Soltész Miklós a magyar kormány egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is jelen volt.

több előadáson is kevésnek bizonyult az előkészített ülőhelyek száma a sportcsarnokban.

A vasárnapi ökumenikus istentiszteleten is több mint ezren imádkoztak együtt az ernyők alatt, illetve a park fáinak árnyékában. Mintha az égiek is figyeltek volna az emberekre,

Sokan vettek részt a Férfiak Éjszakája címet kapott, szombat éjszakai közös virrasztáson is, amikor a hegytetőn, a Szent Anna kápolnáknál imádkoztak a városért, a magyarságért.

A katolikus és református lelkészek is igét hirdettek az eseményen. Keresztes Zoltán plébános szavai szerint a járvány következtében vagy a háború miatt a félelem, az önbizalomhiány alapprobléma a mai társadalomban. Az emberek megpróbálják valahogyan megvédeni magukat, elrejtőzni a sors elől, ezt pedig szerinte álmegoldásokkal próbálják elérni.

„Ne csak elviseljük, szemléljük az eseményeket, hanem mi is részesei, alakítói legyünk. Lehet ilyen változás, hogy valaki csak közönségként vett részt a fesztiválon, de részesévé, alakítójává válik” – fejtette ki.

Látjuk, mi van a világban, azt is látjuk, milyen eszközökkel próbálják a kereszténységet, nemzeteket háttérbe szorítani, eltiporni. Az a kérdés, hogy felvesszük ezzel szemben a küzdelmet, vagy belenyugszunk. Hiszem, hogy egy ilyen találkozás meg tud erősíteni abban minket, hogy a küzdelmet, a keresztet ugyan minden nap fel kell venni, de ez szép is kell legyen”

– mondta Soltész Miklós. Kérdésünkre válaszolva kiemelte még a közös virrasztás élményét a Szent Anna Kápolnáknál, ahol férfiak imádkoztak együtt. Üzenet ez arra is – mondta –, hogy

nem csak a hölgyeknek kell templomba járni, nem csak az öreg néniké a templom, hanem – ahogy most, itt –, a dicsőítő zenekarok koncertjein a fiatalok is megjelentek, ugyanígy a férfiaknak is ott kell lenni a templomban.