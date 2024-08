Zenei dömping, egymásra szervezett fesztiválok Marosvásárhelyen

Helyi előadóknak, együtteseknek is biztosítanak fellépési lehetőséget, de lesznek előadók Franciaországból, Ausztriából, Magyarországról is.

Gitárfesztivál Székelyudvarhelyen is

A nemzetközi gitárfesztivál programja idén is kiterjed Székelyudvarhelyre, ahol esténként a városháza Szent István termében koncerteznek a neves hazai és nemzetközi gitárművészek. Szerdán 18 órától Vajda Beáta (RO), a Tritonus Guitar Trio (HU) és Pusztai Antal (AT) koncertezik. Augusztus 8-án, csütörtökön Alexandru Peștina (RO), Nino D’Amico (IT), Duo Bandini-Chiacchiaretta (IT/AR) gitárjátékát lehet megtapsolni. Pénteken 18 órától a Duo Celeste (RO), Cassie Martin (FR), Lydie Fuerte & Juan-Manuel Cortes (FR) lép színpadra. Forgács Rudolf (RO), Tomasz Radziszewski (PL) és Jacques Stotzem (BE) játékát szombaton délután hat órától lehet meghallgatni. A belépés ingyenes.