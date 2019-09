Zavarja a háromszéki prefektust a hivatala előtt kialakított homokozó

• Fotó: Vargyasi Levente

„Első fázisban ennek a projektnek is voltak hiányosságai, erről értesítettük a polgármesteri hivatalt, így megejtették a szükséges módosításokat. Tehát most már elkezdhetik a munkát. Én is várom, mert bármennyire szeretném is Copacabana-t, ahol különben nem voltam, és valószínű nem is jutok el soha, de nemcsak engem, hanem több városlakót zavar a prefektúra előtt kialakított homokozó” – mondta Sebastian Cucu.

Mint ismeretes, a városvezetés négy évvel ezelőtt kezdte el a főtér átalakítását, ám a felső részt a prefektúra akadályozásai miatt nem sikerült felújítani. A tervezett térplasztika kialakításához ugyanis új területrendezési tervre lett volna szükség, erre az önkormányzat nem kapta meg a védelmi minisztérium és a hírszerző szolgálat jóváhagyását, erre hivatkozhatott a prefektúra. Az önkormányzat aztán idén nyáron lemondott eredeti tervéről, új változatot dolgoztak ki, hogy eleget téve a városlakók elvárásának, befejezzék a térfelújítást. Ideiglenesen nyugágyakat, napernyőket helyeztek ki a befejezetlen részre, barátságos homokozót alakítva ki a gyerekeknek.

Az új terv szerint a teret lekövezik, két zöldövezetet is kialakítanak. Antal Árpád polgármester kérdésünkre kifejtette, örül, hogy haladhatnak a felújítással, ugyanakkor optimista, bízik benne, hogy eljön az idő, amikor egy város főtere úgy fog kinézni, ahogy a választott vezetői szeretnék, és nem a prefektúra beleszólása szerint.