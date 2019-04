Zavarba ejtő jogosítványcsere: az egyik kategóriát meghosszabbították, a másikat nem

Ha nem cserélteti ki ismét a jogosítványát, rövidesen már a faluban is csak teherautóval vagy nehézpótkocsit vontató személyautóval járhat az a férfi, aki a jogosítványcsere előtt levizsgázott egy új járműkategóriára, hogy ne kétszer kelljen végigcsinálnia az ezzel járó ügyintézést. Az új jogosítványa szerint nehézpótkocsis járműszerelvényt, azaz kamiont is vezethet, egyszerű személyautót azonban ősztől már nem.

Az új jogosítvány. Augusztus végétől már csak nehézgépkocsi volánja mögé ülhet tulajdonosa • Fotó: Barabás Ákos

„Úgy volt, hogy 2019-ben járt volna le a B és C kategóriás jogosítványom. Mivel az iskola hosszas folyamat, gondoltam, télen megcsinálom egy új kategóriára.

Úgy számítottam, hogy a többinek az érvényességét automatikusan meghosszabbítják az új jogosítványban. Ezzel szemben az egyik kategóriára meghosszabbították, de a másikra nem

– vágott bele a történetbe a lapunkat problémájával felkereső pórul járt farkaslaki férfi. Kovács László elmondása szerint már húsz éve rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel a B, illetve C járműkategóriákra – tehát személygépkocsira, illetve teherautóra –,

a jogosítványcsere előtt pedig nehézpótkocsi vontatására vizsgázott sikeresen, így az E betűvel egészültek ki az említett kategóriák.

Múlt év novemberében iratkozott be az autósiskolába, majd az ehhez szükséges orvosi vizsgálatok elvégzése, illetve az elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása után februárban sikeresen vizsgázott. Még abban a hónapban kézhez kapta új jogosítványát, amelynek hátoldalát megtekintve érte a meglepetés:

a C kategóriára meghosszabbították jogosítványa érvényességét, a B-re, azaz személygépkocsira viszont nem, utóbbi esetében megmaradt az augusztus 31-ei érvényességi határidő.

HIRDETÉS

Az érvényességi időszak a nehézpótkocsis személyautó esetében kifejezetten kurta, mindössze fél év, ugyanis a BE kategóriára februárban szerzett jogosítványt, de

nyár végétől már nem vezetheti a B érvényességének megszűnése miatt. C1, C, C1E, illetve CE kategóriákba sorolt járműszerelvényeket,

tehát a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű teherautótól a nehézpótkocsis kamionig mindent vezethet 2024 februárjáig, pedig ennek elengedhetetlen feltétele a B kategóriás jogosítvány megléte.

Sikertelenül próbált időt spórolni

Azért van felháborodva, mert gyakorlatilag csak személygépkocsit vezet, és most kezdheti elölről a hosszas ügyintézést, amit meg akart spórolni korábban, ráadásul ez több száz lejnyi többletkiadással is jár – panaszolta Kovács László.

A férfi az autósiskolában, a községi rendőrőrsön, illetve egy ismerőse által a megyei rendőrségen is érdeklődött, miként lehetne orvosolni a problémát, de mint mondja, mindenhonnan más tanácsot kapott.

„Azt mondják, hogy egy orvosi vizsgán két orvosi igazolást kellett volna kérni és mindkettőt kifizetni”, egyiket a meglévő jogosítvány meghosszabbításáért, a másikat az új vizsga miatt – magyarázta, megjegyezve, hogy ezt viszont senki nem mondta neki akkor, amikor nekifogott az ügyintézésnek.

Azért is problémás számára az újabb hercehurca, mert évente 7–8 hónapot Németországban dolgozik, így nagyon be kell osztania maradék idejét. Még ezen is túltenné magát, ha ez egy teljesen egyedi eset volna, de valószínűleg nem így van, és azért fordult lapunkhoz, hogy

akik hasonló ügyintézés előtt állnak, ne járjanak úgy, mint ő

– mondta a férfi, egy másik hasonló esetet is elmesélve. Amikor megkapta új jogosítványát, elmesélte a történetet egy ismerősének, aki négy évvel korábban szerezte meg a jogosítványt a D járműkategóriára, tehát autóbusz vezetésére. A férfi kíváncsiságból megnézte saját jogosítványát, és kiderült, hogy ő már négy éve vezet lejárt B kategóriás jogosítvánnyal. Attól kezdve még a faluban is csak traktorral járt, amíg kicseréltette gépjárművezetői engedélyét.