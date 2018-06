Zárolták a bankszámláját, mivel nem fizette az adót a garázsa után, amiről kiderült, hogy nem is az övé

Egy garázsra kivetett, évek óta halmozódó adótartozást akartak kifizettetni vele, de a szerkesztőségünkhöz forduló panaszos állítja, soha nem volt garázsa. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal illetékesei szerint ők jogszerűen jártak el. Állítják, néha előfordul, hogy a megváltozott tulajdonosi viszonyokat a lakók nem jelzik, így akár évtizedekkel később is indulhat ellenük kényszervégrehajtási eljárás.

A panaszos állítja, soha nem épített vagy bérelt garázst, mégis zárolták a fizetését • Fotó: Barabás Ákos

befeketítették a banknál, meg a szülőfalujában is

Azt is nehezményezte, hogy a zárolást feloldó határozatban – amelyet a hivataltól kapott – az áll, hogy kifizette a tartozását, nem pedig az, hogy félreértés volt az egész. Azaz

A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal zároltatta a bankszámláját egy 1996 óta halmozódó garázsadó-tartozás miatt, pedig soha nem is volt garázsa – panaszolta el szerkesztőségünkben Dósa András székelyudvarhelyi lakos. Állítása szerint

Állítják, nem hibáztak

A polgármesteri hivatal sajtóosztályához fordultunk a panasszal, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a pénzügyi osztály nyilvántartása szerint az illető városlakó nevén szerepelt egy garázs a '90-es évek óta.

Nem túl gyakoriak az ilyen esetek, de előfordul, hogy valamikor évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt bejegyeztek egy építési kérelmet, illetve egy felépített garázst egy városlakó nevére. Az ilyen bejegyzések addig szerepelnek »aktívan« a rendszerünkben, amíg a bérlő vagy tulajdonos nem jelzi az esetleges változásokat. Kérelem vagy esetlegesen megváltozott állapotok jelzésének hiányában nem lehetséges a nyilvántartásunkban semmilyen adatot módosítani.

A hasonló ritka esetekben úgy működik az eljárás, hogy első körben értesítést küldünk a tulajdonos vagy bérlő kiderített lakcímére – általában a nehezen található, lakcímet változtató lakóknál fordulhat elő ilyen –, hogy szíveskedjen befáradni a hivatalba adótartozás vagy az esetleges változások tisztázása miatt” – közölték lapunkkal.

A pénzügyi osztály munkatársainak állítása szerint

Dósa András egy ilyen felszólító levél kiküldését követően sem tért be a hivatalhoz, így a végrehajtó osztály a törvényes előírásoknak megfelelően járt el.

„Dósa úr hétfőn a hibásakat keresni jött be a hivatalba, a kolléganő csupán azt közölte vele, hogy akkor, amikor a garázst vagy annak bérlését az ügyfél nevére nyilvántartásba vették, ő hatéves volt, így nem gondolja magát hibásnak. A bérlői vagy tulajdonosi jogviszonyok változását az érintett városlakóknak be kell jelenteniük. Ennek hiányában a nyilvántartásban addig marad a nevükön a szerződések bérleti vagy adóterhe, ameddig nem törlik egy hivatalos kérelem alapján. A kellemetlenségek elkerülése érdekében a hasonló helyzetben lévő városlakókat tisztelettel kérjük, hogy mielőbb fáradjanak be a hivatalba a változásokat tisztázni” – áll a válaszlevélben.