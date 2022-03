Zarándokhelyek szövetsége: testvértelepülési kapcsolat jött létre Csíkszereda és Máriapócs között

Bukarestben, Csíkszeredában és Kolozsváron is április 2-áig minden nap reggel 6 és este 10 óra között várják azokat a magyarokat, akik szeretnék leadni a szavazataikat, de erre április 3-án este hét óráig is lesz lehetőség.

„Szeretném megköszönni Románia kormányának, hogy segíti a gördülékeny lebonyolítást, és a szavazás napján 12 állandóan nyitva levő határátkelő mellett, tíz olyan kisátkelő is nyitva lesz a két ország között, amelyek máskor csak szombaton vannak nyitva. Most vasárnap is reggel 6 és este 8 óra között a szavazni kívánó nemzettestvéreink ezeket az átkelőket is használhatják. Minden adott tehát, hogy a közös jövőről közös döntést hozzunk.”