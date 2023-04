Záporokra, zivatarokra, megerősödő szélre lehet számítani a következő napokban

A fokozott légköri instabilitás miatt megerősödő szélre, villámlással kísért záporokra, zivatarokra lehet számítani hétfőn este, illetve keddre virradóan az ország nyugati részén, kedden az ország szinte egész területén, szerdán pedig többnyire délen és keleten.

A lehulló csapadék mennyisége eléri a négyzetméterenkénti 15–25 litert, a hegyekben elszórtan akár a 30–40 litert is. Emellett 45-–55 km/órás széllökések várhatók. A hegyekben főként szerdán óránként 70–80 kilométeres sebességgel is fújhat a szél, és havas esőre, havazásra is számítani lehet.