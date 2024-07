Zajlik az aratás, jó termésre számítanak, jó árban reménykednek

Udvarhelyszéken és Alcsíkon már korábban elkezdték az aratást, a napokban pedig Gyergyóban is nekiláttak a kalászosok betakarításának. A szokásos átlagnál valamivel jobb termés ígérkezik.

A gazdáknak idén nincs okuk panaszra a gabonafélék mennyiségét és minőségét illetően, az időjárás kedvező volt ezeknek is. Az alcsíki és udvarhelyszéki földeken már előrébb tartanak a kombájnok, de Gyergyóban is elkezdődött az aratás.

Jónak mondható ez az év, a búza minősége megfelelő. Az átlagtermésről még korai beszélni az első nap után, hiszen vannak jobb és gyengébb parcelláink is, de most úgy számolunk, hogy hektáronként 5-6 ezer kiló lesz a termés

Elkezdődött mindenhol a betakarítás, de nem minden parcella egyszerre érik, hiszen ez függ a vetés idejétől is – ismertette a Székelyhon kérdésére válaszolva Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság igazgatója.

A megyében eddig a teljes búzamennyiség 10–15 százalékát takarították be, és ha az időjárás ennek továbbra is kedvez, két hét alatt le is zajlik a búza aratása.