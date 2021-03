Zajlik a szennyvízhálózat kiépítése Zeteváralján

Háromszázhúsz zeteváraljai portáig építik ki a hálózatot • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az európai uniós előírásoknak való megfelelés érdekében, valamint környezetvédelmi szempontból is fontos a szennyvízhálózat kiépítése Zeteváralján – mondta el Nagy Attila zetelaki polgármester. Mint kifejtette: ennek megvalósítása érdekében pályáztak korábban az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDR), ahonnan egymillió eurós támogatást nyertek a kivitelezésre.

Idén befejeznék

A Bíródomb utca kivételével most már mindenhol a földbe helyezték a hálózat gerincvezetékeit, valamint a rendszer porták elé történő kiterjesztése is elkezdődött, ami összesen 320 ingatlant érint – tudtuk meg az elöljárótól. Rámutatott, ez különösen fontos, hogy utóbbi munkálatot is be tudták iktatni a projektbe, hiszen így a későbbiekben nem lesznek akadályozva az esetleges útfelújítással kapcsolatos elképzelések. Pontosabban,

ha van lehetőség az utcák aszfaltozására, akkor nem kell majd várni, amíg a lakók csatlakoznak a rendszerre.