Winkler: csak összefogással tudjuk bizonyítani közösségünk erejét

Winkler Gyula. Korábbi felvétel • Fotó: Facebook/Winkler Gyula

Támogatói tartalom

A találkozón elhangzott, Farkaslakán számos vállalkozás van bejegyezve, a hagyományosnak számító szénégetés, mezőgazdaság és állattartás mellett főként a kereskedelem, szállítás, élelmiszeripar, kőkitermelés területén tevékenykednek a helyi vállalkozók.

A találkozón résztvevő vállalkozók együttesen több száz munkahelyet tartanak fenn.

A beszélgetésből többek között a vállalkozói szférában zajló generációváltás is szóba került, hiszen Farkaslakán is, mint Székelyföldön általában a 90-es évek elején beindult vállalkozások most kerülnek a fiatalabb vezetők irányítása alá. „Sok esetben a vállalkozás a családban marad, és ez is egy fontos eleme a helyi gazdaság megerősödésének. Korszerű települések és gyarapodó vállalkozások fogják kialakítani az itthon maradáshoz szükséges feltételeket a fiatal generáció számára” – mondta Winkler Gyula.

Az EP-képviselőjelölt rámutatott, kampánykörútja során azt tapasztalta, hogy a jó példa és a rossz példa is ragadós. „Olyan közösségekben is jártam, ahol a helyi vállalkozók között az unióval szembeni bizalmatlanság uralkodik és ahol a gazdasági szereplők a bürokratikus akadályokat, a társfinanszírozás hiányát vagy pedig a nehézkes adminisztrációt hozzák fel annak indokaként, hogy nem használták ki az Európai Unió kínálta pályázati lehetőségeket. Ezzel szemben örülök, hogy itt, Farkaslakán bíznak a vállalkozók az uniós támogatásokban” – emelte ki az EP-képviselőjelölt.

Elismerte, hogy

a romániai bürokrácia gyakorta nehéz helyzetbe hozza a vállalkozókat, viszont azzal is szembe kell nézni, hogy az Európai Unió által felajánlott támogatások végül mindig gazdára találnak.

Rámutatott: ha nem az erdélyi vállalkozók használják fel ezeket az alapokat, ezek akkor sem maradnak gazdátlanul, hanem más közösségeket és más vállalkozókat fognak gyarapítani.

„Alig pár nap múlva lesznek az EP-választások. Ma már világosan látjuk, hogy egyetlen román párt sem fogja képviselni a magyar érdekeket, sőt, azt is bátran elmondhatjuk, hogy ők azt akarják, hogy ne is legyen erdélyi magyar képviselet az EP-ben. A mi ügyeinkért csak az RMDSZ képviselői fognak kiállni, ezért a május 26-i választás számunkra nemzeti ügy, összefogással győztesek leszünk, együtt tudjuk csak bizonyítani közösségünk erejét” – összegzett az EP-képviselőjelölt.