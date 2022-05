Vox populi: fontosnak tartják a népszámlálást, azonban sokan nem számítottak vagyoni kérdésekre

Jól sikerült kommunikációs kampányról, könnyű és gyors önkitöltési folyamatról, a segítőpontokon dolgozók felkészültségéről számoltak be lapunknak azok a csíkszeredaiak, akiket a Petőfi sétálóutcában kérdeztünk a napokban a népszámlálással kapcsolatban. Bár akadt olyan is, aki nem tartotta fontosnak az önkitöltést, sokan felelős közösségi szerepvállalásról tettek tanúbizonyságot: nemzetiségi szempontok szerint kimagasló fontosságú ügyként tekintették a cenzust, vagy akár mozgósítottak is.