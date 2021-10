Vörös besorolású lett Csíkszereda, számos tevékenységhez kötelező a zöldigazolvány felmutatása

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Az új szabályozások értelmében a digitális zöldtanúsítvány felmutatása kötelező lesz sporttevékenységek esetén minden zárt és nyílt területen. Ezeken a rendezvényeken a nézőtér legtöbb 30 százaléka foglalható el, továbbá kötelező lesz a védőmaszk viselése, illetve legkevesebb egyméteres távolság betartása a jelenlévők között. A mozikban, valamint az előadó- és koncerttermekben történő tevékenységek is a zöldigazolvány felmutatásához kötöttek, ezekben az esetekben is nézőtér legtöbb 50 százalékos telítettsége megengedett, a kötelező távolság betartása és a védőmaszk viselése mellett.

A zárt körű rendezvényeken (esküvők, keresztelők stb.) való részvétel is zöldigazolványhoz kötött, az ilyen jellegű rendezvények legtöbb 200 személy részvételével bonyolíthatóak le zárt területen, és személyenként legkevesebb 2 négyzetméteres területet kell biztosítani a résztvevőknek. A felnőtteknek szóló képzések és műhelymunkák, illetve konferenciák szervezése esetén is feltétel lesz az igazolvány. Ezeken az eseményeken a meghatározott létszám legtöbb 150 fő zárt területen, és maximum 200 fő szabadtéren. A védőmaszk viselése ebben az esetben is kötelező, ugyanakkor egyenként 2 négyzetméter területet szükséges biztosítani a résztvevőknek.

Kötelezően fel kell mutatniuk a zöldigazolványukat továbbá azon személyeknek, akik találkozókon és tüntetéseken vesznek részt, ezeken az eseményeken 100 fő részvétele a megengedett. Az éttermek és kávézók kinti és zárt terei is legtöbb 50 százalékos kapacitással működhetnek hajnali 5 és éjszaka 2 óra között, a bárok és éjszakai klubok pedig legtöbb 30 százalékos működési kapacitással tarthatnak nyitva, ugyancsak 5 és 2 óra között. Az ott tartózkodóknak pedig kötelezően rendelkezniük kell zöldigazolvánnyal. A szerencsejáték-termek, a fedett uszodák és a zárt térben lévő, gyermekek számára kialakított játszótermek is csupán 50 százalékos működési kapacitással fogadhatják a vendégeket, és ezen tevékenységek esetén is kötelezővé válik a zöldtanúsítvány felmutatása. Mindezek mellett érvényben maradnak továbbra is a járvány terjedésének megfékezését célzó általános egészségügyi szabályozások is a megyeszékhelyen – jelezte a városháza.

Szünetel a Kori&úszás program



Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a koronavírus terjedése miatt – megelőző jelleggel –ideiglenesen felfüggeszti az iskolai Kori&úszás programot. Az úszást már hétfő délután sem tartják meg az oktatók, keddtől pedig a korcsolyázás is szünetel. A népszerű programok akkor indulnak újra, amikor Csíkszeredában a fertőzöttségi arány 2 ezrelék alá csökken.