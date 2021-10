Vörös besorolás alá került Székelyudvarhely, szigorítások következnek

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Szombaton elérte Székelyudvarhely fertőzöttségi mutatója a 3,1 ezreléket, vasárnapra pedig már 3,42 ezrelékre emelkedett, melynek következményeként a városban szigorítások következnek a koronavírus járvány megfékezése érdekében.

A 3 ezrelék fölötti értéknek megfelelő vörös forgatókönyv értelmében kötelező lesz a védőmaszk viselése nyilvános terekben, piacokon, vásárokon, tömegközlekedési állomásokon és eszközökön, kereskedelmi egységekben, és a munkahelyen, valamint az oktatási intézmények 50 méteres körzetében.

Tilos lesz a szabadidős- és sporttevékenységek szabadtéren való szervezése is. Ez alól csupán azok képeznek kivételt, amelyek legfeljebb tíz, nem egy háztartásban élő személy részvételével zajlanak. A szállodákban és panziókban illetve a hozzájuk tartozó éttermekben és kávézókban csak az ott elszállásolt személyeket szolgálhatják ki, az éttermek és kávézók, valamint a teraszok 50 százalékos kapacitással működhetnek kizárólag hajnali 5 és éjjel 2 óra között.

A bárokban, klubokban és diszkókban 30 százalékos kapacitás lesz a megengedett, szintén hajnali 5 és éjjel 2 óra közötti nyitva tartással. Ezekben az esetekben a klienseknek uniós zöld igazolvány felmutatásával bizonyítaniuk kell, hogy be vannak oltva COVID ellen, de felmutathatnak egy 72 óránál nem régebbi RT-PCR tesztet, vagy egy 48 óránál nem régebbi, hitelesített negatív gyorstesztet; illetve egy másik lehetőségként bizonyítaniuk kell, hogy átestek a betegségen (legalább 15 és legfeljebb 180 napja).

A mozik és előadótermek is 50 százalékos kapacitással működhetnek, a résztvevő személyeknek kötelezően védőmaszkot kell viselniük.

A szabadtéri műsorok, koncertek, nyilvános és magánrendezvények legtöbb 1000 fő részvételével tarthatók meg, védőmaszk viselésével, ugyanakkor a résztvevőknek vagy bizonyítaniuk kell, hogy be vannak oltva, vagy fel kell mutatniuk egy negatív a tesztet, vagy igazolniuk kell, hogy átestek a betegségen.

A magánrendezvények, esküvők, keresztelők legtöbb 200 személlyel tarthatók meg, és minden személy számára legalább 2 négyzetméter területet kell biztosítani.

Az edzőtermek és fitneszteremek szintén 50 százalékos kapacitással működhetnek, ebben az esetben pedig személyenként legalább hét négyzetméteres területet kell biztosítani az ott tartózkodóknak. A fedett uszodák is a kapacitásuk 50 százalékáig engedhetnek be személyeket, a sportesemények lelátóira pedig mindössze 30 százalékos telítettségig engedhetnek be nézőket, akiknek maszkot kell viselniük, és egyméteres távolságot kell biztosítani köztük. A játszóházak ugyancsak befogadóképességük 50 százalékával működhetnek.

Székelyudvarhelyen rohamosan romlott a helyzet az elmúlt időszakban: Egy hónappal ezelőtt mindössze 0,32, kéthete pedig csak 0,89 ezrelék volt a város fertőzöttségi mutatója. Október másodikán is még 1,79 volt az ezer főre jutó regisztrált esetszám, múlt szombatra azonban már meghaladta a 3 ezrelékes küszöböt – olvasható a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal által közzétett tájékoztatásban.