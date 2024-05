Vonattal a tengerpartra, szebb állomásról

Hamarosan átszállás nélkül is elutazhatunk Marosvásárhelyről a román tengerpartra vonattal. A megyeszékhelyen nemrég fejezték be a kisállomás felújítását, amelyet saját pénzalapokból valósított meg a vasúttársaság.

Folyamatos változásokra lehet számítani, ami a Marosvásárhelyt is érintő vonatjáratokat illeti. Nemrég két, hétvégi járatot megszüntettek, arra hivatkozva, hogy nincs elég mozdonyvezető, és amúgy is kevés az utas. Így

Egy bő hónap múlva a tengerpartra is lehet utazni, diákoknak ingyen

Egy másodosztályra szóló felnőttjegy ára 150 lej, a nyugdíjasok és egyetemisták kedvezménnyel utazhatnak, a diákok pedig ingyen. Lehet hálókocsira is jegyet váltani, de ez többletköltséget jelent. A direkt vonatjárat szeptember közepéig közlekedik majd

Jobb körülmények az utasoknak



A marosvásárhelyi nagyállomás 2017-ben történt felújítását követően az elmúlt időszakban sor került a kisállomás rendbetételére is. Ugyan nem látványos a változás, de kicserélték az épület tetőszerkezetét, az ajtókat és ablakokat, felújították és a mozgássérültek számára elérhetővé tették a mosdót. A peron is új tetőt kapott. A beruházást a vasúttársaság saját pénzalapjából fedezte, ennek összértéke 240 ezer lej. A kisállomást főként a személyvonattal közlekedő diákok, egyetemisták használják, hiszen közel van az egyetemi bentlakásokhoz, de sokan a munkába igyekvő, ingázó felnőttek közül is itt ülnek fel, illetve szállnak le.