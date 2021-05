Volt, akit személyesen Raed Arafat belügyi államtitkár oltott be Balavásáron

Szombaton Balavásáron, vasárnap Alsóbölkényben állomásozik az Országos Rohammentő-szolgálat (SMURD) mobil oltóközpontja, lehetőséget adva a vidékieknek, hogy településükön adassák be a koronavírus elleni védőoltást. Balavásáron Raed Arafat belügyi államtitkár is beadott néhány vakcinát, hangsúlyozva, büszke arra, hogy a Maros megyeiek fontosnak tartják a védőoltást.

Lesz mint meséljek az unokámnak, mondta ez a férfi, akit Arafat oltott be • Fotó: Rab Zoltán

Balavásár polgármestere, Varga Adorján a Székelyhonnak elmondta, hogy már az év elejétől tárgyalásokat folytattak a közegészségügyi igazgatósággal és a prefektúrával, mert szerették volna, hogy a nagyközségben is legyen egy oltóközpont. Erre nem adódott lehetőség, és az elmúlt időszakban sokan Erdőszentgyörgyön vagy Marosvásárhelyen oltatták be magukat.

De a kisebb falvakban élő idős személyek is szerettek volna megkapni a védőoltást, így kérték, hogy hozzanak mobilt oltóközpontot Balavásárra. Mint a polgármester elmondta, 170 személy iratkozott fel, de azonkívül is jöttek többen már a délelőtt folyamán is. Iskolabusszal és a rohammentő-szolgálat (SMURD) kisbuszaival szállítják a helyszínre a távolabbi falvakból az idősebbeket.