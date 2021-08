Víz nélkül, huszonöt macskával: egy csíkszeredai nő életmódja megkeseríti a körülötte lévők mindennapjait

Ki és be. Létra biztosítja a garzonlakásban élő 25 macska szabad mozgását • Fotó: Pinti Attila

Mint kiderült, a problémáról mindenhol tudnak, de tenni nem sokat lehet ellene, mert a hatóságok lehetőségei is igencsak korlátozottak. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője úgy fogalmazott: ez egy régi probléma, amelyre többször is felhívták már a figyelmet, de ők maguk nem tudnak mit tenni, mivel nincs joguk belépni a lakásba.

Emellett számos lomot behord a lakásába a könyékbeli szemetesekből, a lányával rendszeresen veszekednek, zajonganak éjszaka, és ha a lakók bármit szóvá tesznek, meg is fenyegeti őket, egyebek mellett azzal, hogy betöri az ablakukat. „Szörnyű helyzetben vagyunk. Mindent megpróbáltunk, de sehonnan sem kaptunk segítséget, és már nem tudjuk, mit csináljunk. A szagtól nem tudunk szuszogni, fulladunk meg, és pihenni sem lehet. Meddig kell még ezt tűrjük? Itt kell megbolonduljunk a saját házunkban?” – tette fel az elkeseredett kérdéseket a lépcsőházfelelős.

Aggasztja a közösséget továbbá az is, hogy a nő 12 éve nem engedte be a lakásába a gázellenőrzéseket végzőket.

Nemrég ráadásul elrepedt egy vízvezeték a lakásában, ami miatt a teljes tömbházban le kellett zárni a szolgáltatást. A tömbházfelelős felszólította egy új vízcső vásárlására, de mivel ezt is elutasította, végül csak nála zárták el a csapokat, hogy a többi lakó számára biztosíthassák a szolgáltatást.

Az egyik legfőbb gond az, hogy a nő – aki egyébként lányával él a garzonlakásban – mintegy 25 macskát tart, emiatt pedig elviselhetetlen szag terjed a teljes tömbházban, a lakók már szellőztetni sem tudnak. A macskáknak egyébként külön létra van építve, hogy szabadon járhassanak ki-be a lakásból. Emellett a bogarak is elszaporodtak a tömbházban.

Végső elkeseredésében fordult szerkesztőségünkhöz a csíkszeredai Hunyadi János utca egyik tömbházának lakóközössége, amelynek életét évek óta megkeseríti egyik szomszédjuk. A helyzet egy másik csíkszeredai esetre emlékeztet , amelyről a korábbi években többször is beszámoltunk: a Penge tömbházként ismert toronyházban is sok macskát tart a lakásában egy nő. A Hunyadi János utcai eset viszont ennél sokkal súlyosabb. A lépcsőházfelelős elmondása szerint amióta betölti ezt a pozíciót, azaz 2015 óta minden évben panaszt továbbított többek között a polgármesteri hivatal, a rendőrség, a prefektusi hivatal, az állat- és a közegészségügyi igazgatóságok irányába, de előrelépés azóta sem történt.

„Többször is jártunk már a helyszínen a polgármesteri hivatal illetékeseivel, akik felszólították a nőt a helyzet rendezésére, de ez egy óriási kínlódás. Kilakoltatni nem lehet, ahogy abba sem szólhat senki bele, hogy valaki mit tárol vagy tart a saját lakásában. Ha a lakók arra gyanakodnak, hogy a nőnek valamilyen pszichés problémája van, azt igazolni kellene, de nagy valószínűleg a kivizsgálást sem vállalná.

Az emberi jogok védelme nagyon fontos, de bizonyos helyzetekben ez korlátozza a hatóságok közbenjárását. Senkit sem lehet erőszakkal kezelni, csak akkor, ha veszélyt jelent másokra nézve.

A környékbeli lakóknak ez egy nagy probléma, és együtt is érzek velük, de egyszerűen nem tudunk lépni, meg van kötve a kezünk” – magyarázta Tar Gyöngyi. Hozzátette:

a fenyegetőzés kapcsán, ha van rá bizonyíték, el lehet indítani egy bűnügyi eljárást, ahogyan a nemrég elfogadott szagtörvény is jó alapot jelenthet, de a valóság az, hogy ezek több éves folyamatok lehetnek, és kevés az esélye, hogy a lakók elérik, amit szeretnének.

„Minden jóakarat ellenére elég szűkösek a lehetőségek. A társas együttélés feltételezi a megfelelő kapcsolatokat. Ha ezek elmérgesednek, azt nehéz kezelni. Ha valamilyen kihágás adódik, a rendszer megpróbálja az illetőt visszaterelni az elvárt társadalmi normák közé, de az eszközök nagyon korlátozottak, mert az emberi szabadságjogok mindig szembeállíthatóak bármilyen hatósági intézkedéssel” – mutatott rá.

Közös akcióra lenne szükség

A rendőrség számára sem ismeretlen a probléma, sokat viszont ők sem tudnak tenni. Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjének elmondása szerint az előírások szerint

csak akkor kobozhatók el az állatok, ha nem gondoskodnak róluk megfelelően. Ebben az esetben viszont ez nem bizonyosodott be, az állategészségügyi igazgatóság vizsgálatai alapján ugyanis a nő ellátja a macskákat.

Ettől függetlenül a hatóság tervezi, hogy a közeljövőben újabb ellenőrzést tart a helyszínen. Filip leszögezte: az ő álláspontjuk szerint is tenni kell valamit az ügyben. „Talán egy közös akcióra lenne szükség. Ha bárki kéri a segítségünket, legyen az a polgármesteri hivatal, az állat- vagy a közegészségügyi igazgatóság, azonnal válaszolunk, segítünk, amiben tudunk, de különállóan nem tudunk mit tenni. Bonyolult a helyzet” – ismerte el a szóvivő is. Arra is kitért, érdemben csak akkor tudnak fellépni, ha valamilyen kihágást vagy bűncselekményt követ el a nő, amíg viszont nincs bizonyíték a törvény megszegésére, nehéz lépéseket tenni. Keresik viszont a megoldásokat, mert biztosítani szeretnék, hogy a tömbház lakói nyugodt és tiszta környezetben élhessenek.

Fogjon össze a közösség

Az önkormányzat sem tudja, mi lehetne a megoldás a kényes kérdésben. Bors Béla alpolgármester jó ötletnek tartja a rendőrség azon felvetését, hogy a különböző intézmények összehangolt akciójaként keressék fel a hölgyet, bízva abban, hogy így hatni tudnának rá. Amennyiben viszont nem engedi be őket a lakásba vagy nem nyitott a változtatásra, csak a jogi út vagy a beletörődés marad a lakók számára, mivel a polgármesteri hivatal sem tud egyebet tenni.

Ez egy elég keszekusza helyzet. A panaszok mind jogosak, de a polgármesteri hivatal nem kötelezhet arra senkit, hogy egy szolgáltatást igénybe vegyen. Őszintén szólva ötletem sincs, hogy mi lenne a helyes döntés.

Jogi eszközeink nincsenek a közbelépésre. Annak lehet hathatós eredménye, ha a lakóközösség összefog. Ahhoz, hogy egy probléma a megoldás felé tudjon haladni, minél több bizonyíték kell. Ehhez minél több panaszt, feljelentést kell tenni olyan sok intézményhez, amennyihez csak lehet. Legutolsó megoldásként be kell perelni a hölgyet” – javasolta az alpolgármester. Megpróbáltuk elérni az ügyben érintett nőt is, azonban nem nyitott ajtót.