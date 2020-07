Vitát szült, újra napirendre került a marosvásárhelyi tervezett ingatlancsere

A marosvásárhelyi Bolyai utca 5. szám alatti volt vármegyeházát szeretné az egyház • Fotó: Rab Zoltán

Mint a Székelyhon elsőként megírta, a marosvásárhelyi református egyházakat tömörítő Marosvásárhelyi Református Egyházak Kuratóriuma azt kérte a marosvásárhelyi önkormányzattól, hogy egyezzen bele egy ingatlancserébe.

Ingatlancserére készül a református egyház és a városháza Marosvásárhelyen

Az egyház felajánlotta a Makariás ház hátsó udvarát és épületeit, míg cserébe kérte a Bolyai Farkas Gimnáziumnak és Református Kollégiumnak helyet adó épülettel szembeni ingatlant, a volt vármegyeházát.

A cseréről szóló tanácsi határozatot Magyary Előd nyújtotta be.

A múlt csütörtökre összehívott tanácsülést elnapolták, többek között arra hivatkozva, hogy több, napirendre tűzött határozattervezet nem volt elegendő időt közvitán. Az egyik ilyen határozattervezet épp az ingatlancseréről szólt. Csiki Zsolt, az RMDSZ frakció elnöke azt nyilatkozta, hogy ő a sajtóból értesült arról, hogy Magyary Előd benyújtott ezt a tervezetet. Csiki szerint

ez a fontos kérdés nem volt kellőképpen előkészítve.

Nyílt levélben tiltakoztak

Közben a Marosvásárhelyi Református Egyházak Kuratóriuma nyílt levelet küldött a Székelyhonnak is, amelyben mély felháborodásukat fejezik ki, hogy a tanács elnapolta ennek a fontos kérdésnek a megvitatását és megszavazását. A Henter György kuratóriumi elnök által is aláírt levélben többek között az áll:

Értetlenségünket fejezzük ki, hogy egy ilyen súlyú, korszakalkotó kérést az RMDSZ frakció elnapolásra javasolt, épp egy olyan időszakban, amikor az anyagi fedezet is meglenne a terv kivitelezésére.

Ugyanis, mint a levélből kiderül, az Erdélyi Református Püspökség vállalta, hogy a volt vármegyeházát rendbe teszi és a református kollégium és a Bolyai elemi osztályainak rendelkezésére bocsátja.

A művészek is meglepődtek

Közben nemcsak a marosvásárhelyi RMDSZ frakciót, hanem a volt vármegyeházban jelenleg dolgozó művészeket is meglepte az ingatlancseréről szóló határozattervezet. Mint a Képművészek Egyesületének Maros megyei elnöke, Mana Bucur elmondta:

több mint húsz képzőművésznek van itt alkotóterme, akik az elmúlt harminc évben nagyon sok javítást végeztek az épületen.

Ők is a sajtóból értesültek erről a tervről, és aggódnak, hogy mi lesz a sorsuk. Online aláírásgyűjtést is indítottak, így is tiltakozva az ellen, hogy őket senki nem kérdezte meg, nem értesítette a tervezett cseréről.

Ami biztos, hogy a múlt csütörtökön elnapolt tanácsülést e hét csütörtökére újra összehívták, ugyanazzal a napirenddel, vagyis ismét szerepel a határozattervezetek között a vitatott ingatlancsere kérdése. Úgy tudjuk, hogy közben még egyeztetések zajlanak az RMDSZ és a református egyház között, mindkét fél keresi a megfelelő megoldást.