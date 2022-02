Vitát szült, hogy szükség van-e tizenöt elektromosautó-töltőállomásra Csíkszeredában

Fókuszban az elektromos autók. Töltőállomások telepítésére pályázik a város • Fotó: Pinti Attila

Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere az önkormányzati képviselők soros februári ülésén ismertette azokat a határozatokat, amelyeket napirendre tűztek. Az egyik határozat – az elektromosautó-töltőállomások telepítését célzó pályázatról szóló – azonban vitát váltott ki.

Csíkszereda 15 helyszínén telepítenénk elektromos töltőállomásokat, élni akarunk a Környezetvédelmi Alap pályázati kiírásával

– érvelt Bors Béla, aki szerint van igény ilyen beruházásra több szempontból is. Mint magyarázta, Csíkszeredában ugyan 2020-ban csak 12, míg 2021-ben 44 elektromos autót jegyeztek be, de a trend az, hogy egyre növekszik az elektromos autók száma. Ugyanakkor úgy véli, a város ezzel felkerülne az ország turisztikai térképére is az elektromos autótulajdonosok körében. Nem utolsó szempontként pedig a városban lévő légszennyezés csökkentésének lehetőségét látja a beruházásban.

A megvalósíthatósági tanulmány szerint a fejlesztés költsége 3,9 millió lej, amelyből 1,1 millió lej önrész.

Szőke Domokos korábbi alpolgármester, RMDSZ-es önkormányzati képviselő azonban felszólalásában megkérdőjelezte a pályázás szükségességét. Azzal érvelt, hogy a dokumentáció szerint 15 évig nem valósíthat meg profitot a beruházás, ezért ez ráfizetés lesz a városnak, hiszen ingyen szolgáltatják az áramot. Úgy véli, olcsóbb lenne, ha a város pályázaton kívül szerezné be a töltőállomásokat, és így bevételt tudnának megvalósítani. Bors Béla válaszában kifejtette, hogy mindössze három év monitorizálási idő után lehetőségük lesz arra, hogy egy önkormányzati cég, például a Csíki Trans Kft. működtesse az állomásokat.

A határozatot a felszólalásokat követően egy nem és négy tartózkodással végül elfogadta a testület.

Az elektromos töltőállomásokat a tanulmány szerint a Nárcisz sétányon, a Szív utcában, a Temesvári sugárúton, a Csíki Csobbanónál, a járóbeteg-rendelő (poliklinika) mellett, az Óceán üzlet közelében, a Kossuth Lajos utcai taxiállomásnál, a Tető utcában, a Fűzfa utcában, a Müller László utcában, a Piac utcában, a Lendület sétányon, valamint Sapientia EMTE mögötti parkolóban és a Szabadság téri parkolóban szerelik fel. Az utóbbi két helyszínen 75 kilowatt teljesítményű, a többi 50 kilowattos egyenáramú és 22 kilowattos váltóáramú egységgel rendelkezik.

„Ezek mind gyorstöltők, a nagy teljesítményű állomás az autó típusától függően akár 20 perc alatt is feltölti mintegy nyolcvan százalékra a gépjármű akkumulátorát, a több állomáson pedig néhány óra a töltési idő” – magyarázta Bors Béla.

Átvennék a vasúti aluljárót

Az önkormányzati ülésen további határozatokról döntöttek, megszavazták például, hogy átvehesse a város a Román Vasúttársaság (CFR) tulajdonában lévő gyalogos aluljárót.