Viszlát alternatív parkolóhelyek: átalakítják az Octavian Goga sétányt

Látványterv a lakóövezet átalakításáról. Csökkenő zsúfoltság, nagyobb terek • Fotó: Lukács Péter

Lukács Péter csíkszeredai tervező készítette el a lakóövezet felújításának megvalósíthatósági tanulmányát, ezt már be is mutatták az érdeklődőknek.

a tervezett felújítás átalakítást is jelent az áthaladó autós forgalom kizárásával, a gyalogosoknak szánt terek növelésével.

Aki járt a nemrég felújított Fűzfa lakótelepen, és ismeri ennek korábbi állapotát is, könnyen el tudja képzelni, milyen jellegű változásokat, élhetőbb környezetet szeretnének az Octavian Goga sétányon. Az elképzelés hasonló alapelveken nyugszik,

Beléptető rendszer az autóknak

Az Octavian Goga sétány igen gyatrává vált, évente foltozott útburkolatát teljesen felújítják, előtte viszont az esővíz- és szennyvízelvezető rendszert kell kiépíteni, mert a jelenlegi állapot sok gondot okoz, nagyobb esőzések után sokáig megmarad a víz. A szűk, garázssorokkal, autókkal telezsúfolt sétány – valójában tömbházak között kanyargó kis utcák egyvelege, amelyet a Kossuth Lajos, a Decemberi Forradalom és a Márton Áron utcák, valamint a Temesvári sugárút határolnak – másik problémája, hogy jelenleg

kiegészítő parkolóként szolgál mindazoknak, amik a Kossuth utcában helyhiány miatt nem tudnak parkolni.

Lukács Péter szerint előfordul, hogy akár 300 autó is van egyszerre a lakóövezetben a garázsokon kívül, ami fokozza a zsúfoltságot, és kaotikussá teszi a forgalmat. Ezen segítene az elképzelt átalakítás, amely szerint

zárt parkolási rendszert hoznak létre a lakóövezetben, ahol csak a lakótelepi bérlettel rendelkező autótulajdonosok parkolhatnak.

Ők a Decemberi Forradalom utca felőli bejáraton hajthatnak be, a sorompóval és térfigyelő kamerával ellátott beléptető rendszert ide szerelik fel. A lakóövezet Kossuth utca felőli bejárata csak a gyalogos forgalom számára lesz használható, a tervező szerint ott autókat csak szükséghelyzetben engednek majd be. Ez azt is jelenti, hogy

megszűnik az áthaladó forgalom, bent pedig csökkentett sebességgel lehet majd közlekedni. A bádoggarázsok lebontása nyomán több mint 300 parkolóhely kialakítását tervezik.