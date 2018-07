Visszhangos gyermeklakodalmast tartottak a Nógrád megyei varsányiak a karácsonyfalviakkal

• Fotó: Barabás Géza

A két falu mindegyik testvértelepülésén idejében közhírré tették, hogy páratlan kézfogóra készülnek Varsányban szombaton. Fel is kerekedtek, hogy tanúi lehessenek, miként párosítják össze az erdélyi és a palóc lakodalmas szokásokat.

Karácsonyfalván nem szokás mézzel kínálni az ifjú párt, Palócföldön pedig eddig nem kötötték el az utat a násznép előtt.

Nem hallottak ott menyasszonylopásról, de most láthatták is. Harsányan drukkoltak a rengeteg papírba csomagolt nászajándék, a székelylegény-baba kibontásánál a menyasszonynak – újdonság volt ez a lakodalmi rítus is. A Székely–palóc lakodalom elnevezésű programot a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében valósította meg a karácsonyfalvi Dungó Kulturális Egyesület (DKE) és a varsányi székhelyű Nógrád Turizmusáért Egyesület, melynek elnöke a település polgármestere, Kanyó Judit.