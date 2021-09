Visszanyerte eredeti szépségét a marosszentgyörgyi kastély

Régi pompájában az impozáns épület • Fotó: Haáz Vince

kulturális és turisztikai központot rendeznek be a marosszentgyörgyi Máriaffy-kastélyban, amint a bútorzatot is sikerül beszerezniük egy újabb pályázat által.

Míg évtizedekig meg sem lehetett közelíteni az ingatlant, részben a körülvevő sűrű bozót miatt, de főként azért, mert a telket a hadsereg is használta, most egy teljes szépségében ragyogó, egyszintes kastély látványa fogad, amely kívül-belül megújult, hamarosan berendezést kap és megnyílik a nagyközönség előtt. Amint Sófalvi Szabolcs, a Székelyhon érdeklődésére elmondta,

Könyvbemutatókat, irodalmi esteket, tudományos előadásokat is lehet majd tartani, és ott kap helyet a turisztikai információs központ is. A házasságkötő terem már ott működik.

A falumúzeum számára a marosszentgyörgyiek már jelentős mennyiségű tárgyat gyűjtöttek össze és adományoztak, akárcsak a román, magyar és roma vonatkozású etnográfiai múzeumnak is, amely szintén a felújított kastélyban kap helyet.

A tervek között egy falumúzeum létesítése is szerepel, akárcsak egy állandó és egy ideiglenes kiállítóterem, ahol a községben élő vagy ott alkotó képzőművészek munkáit lehet majd megtekinteni. Ugyanakkor a könyvtárat is átköltöztetik oda a kultúrotthonból – mondta a polgármester.

A parkot is rendbe rakják

Az épület ablak- és ajtókeretei hiányoztak, a lépcsőfeljáró szélén látszottak még az egykori kovácsoltvas korlát maradványai, az emeleti erkélyeknek csak maradványai tanúskodtak az egykori pompáról. A kastélyhoz egykor egy 68 hektáros díszpark is tartozott, különleges fafajtákkal és egy kis tóval, amelynek elmocsarasodott maradványa még ma is látszik. A park területére épült be a tömbháznegyed, a szarvasmarha-tenyésztési kutatóállomás és a csendőrlaktanya. Egy elnyert pályázatból a park rendbetétele következik.