Vissza nem térítendő támogastásból rendezik a Rhédey-kastély körüli teret

A 6674 négyzetméter nagyságú rendezvénytér és park létrehozásáról szóló pályázat célja elsősorban olyan központi terület létrehozása, ami illik a kastélyhoz, de emellett a település néhány aktuális gondjára is megoldást kínál: egy méltó rendezvénytér, valamint a központi parkolóhelyek hiányát fogja orvosolni. A tervek szerint a kastély körüli beruházás négy elemből tevődik össze: térkövezett felület, zöldövezet, barokk és angol kert (a kastély mögött), valamint parkolóhelyek. Ezt a teret korhű kerítés védi majd, és megfigyelő kamerarendszer gondoskodik a beruházás védelméről – tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal sajtóosztálya.

Az elképzelés szerint a jelenlegi park megmarad, némi átalakítással. Egy szökőkút is részese lesz, illetve a veszélyessé vált idős fákkal is kezdeni kell valamit. A pályázat révén megnő a zöldövezet, ugyanis a Rhédey-kastély melletti, illetve mögötti rész teljesen füvesített, növényekkel beültetett lesz, ahol sétányokat is kialakítanak, illetve padokat, szemeteskosarakat, világítótesteket és kerékpártartókat is elhelyeznek. Az így kialakított térre autóval nem lehet ezután behajtani. Az iskola épületével párhuzamosan 18 autónak és egy autóbusznak lesz lehetősége megállni.

Sajnos Erdőszentgyörgynek nincs egy olyan tere, ahol kültéri eseményeket lehetne szervezni. A jelenlegi helyeken vagy nem megfelelő az infrastruktúra, vagy a befogadóképesség korlátozott. Ezt a hiányosságot hivatott pótolni a Rhédey-kastély körüli terület rendbetétele. Valamikor itt csodálatos kastélykert volt. Most, hogy a Rhédey családnak egy múzeum létrehozásával is méltó emléket állítunk, úgy gondolom, hogy a kastély környezetet sem hanyagolhatjuk el. Tartozunk ennyivel

A megvalósíthatósági tanulmány értelmében a rendezvénytér létrehozására és a jelenlegi terület átalakítása több okból indokolt. Figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi kis parkban lévő, több évtizedes fák veszélyessé váltak, ugyanakkor ellehetetlenítik a Rhédey-kastélyra való rálátást, ezért át kell alakítani. A turisták bevonzása fontos tényező a város életében, ezért a kastély látogatóinak biztosítani kell a minimális feltételeket, mint a biztonságos parkolóhely, valamint a járdák megléte.