Virágtenger november elsején

Egy részük a csíkszeredai piacon árult, azonban a legtöbb termesztő a központi promenádon kínálta a virágokat, színes krizantémtengerré alakítva a teret. A csíkszeredai önkormányzat tavaly tette lehetővé, hogy a központi téren is árulhassanak, hogy a piaci zsúfoltságot csökkentsék. Idén közel harminc termesztő pakolta ki virágait a promenádra, legtöbbjük Maros megyéből érkezett a hargitai megyeszékhelyre.

„Nagyon jól vették az emberek, a legjobban a fehéret vitték, már el is fogyott, ezért jövőre nagyobb mennyiségben termesztünk ebből a színből” – jegyezte meg. A természtésről elmondta, a szárazság miatt nagyon sokat kellett öntözni a virágokat, hogy szépen fejlődjenek.

„Több mint tíz éve foglalkozunk virágtermesztéssel, összesen öt áron termesztünk az idénynek megfelelő virágokat. Csíkszeredába már évek óta járunk krizantémot árulni, így ebben az évben is ide jöttünk” – mondta Veress Irma somosdi termesztő, aki már szombat óta kínálja eladásra a különböző fajtájú és méretű cserepes virágait.

Egy másik termesztő, Danguly Edit Nyárádkarácsonról hozott vágott krizantémot eladásra Csíkszeredába, mint elmondta, a szárazság miatt nem nyíltak megfelelően a virágok, nem lettek olyan szépek, mint a korábbi években. Egyébként azt tapasztalták, hogy a csokros babakrizantém már nem annyira kelendő, mint a cserepesek. A virágokat mérettől és fajtától függően 2–20 lej közötti áron lehetett megvenni. A közepes méretű cserepes krizantémokat és koszorúkat átlagban 10–15 lejért, a nagyfejű szálas virágot pedig 4–5 lejért kínálták.

Forgalomkorlátozás a temető környékén

Gyergyószentmiklóson a virágkereskedők a sétálóutcában kínálták a krizantémot, egyik árus elmondta, többen is akadnak olyanok, akik már jóval november elseje előtt megveszik a virágokat, és vannak olyanok is, akik később, mert nem tudnak mindenszentek napján ott lenni szeretteik sírjánál. Mint megtudtuk, a fehér és a sárga krizantém volt a legkeresettebb, de piros vagy rózsaszín is található a standokon.

Az árak a csokor nagyságától, színétől függően változnak, a kisebb cserepes virágok 7 lejért, a nagyobbak 20–30 lejért kaphatók, a fenyőágakból készített és krizantémmal díszített csokrokat 30–36 lejért lehetett megvásárolni. Fontos tudni, hogy pénteken forgalomkorlátozásra is lehet számítani este nyolc óráig a Temető és a Kórház utcákban.

Virágvásár Marosvásárhelyen

Marosvásárhely központjában a környező falvak virágtermesztői kínálják a többféle színű, méretű krizantémot. Az árak változók, a legolcsóbb kis, cserepes virág 2 lej, a legdrágább 30 lejbe kerül. Mindenki igénye, ízlése és pénztárcája szerint válogathat a fehér, lila, sárga, rózsaszín, piros, bordó, krémszínű krizantémok közül. Ha csak vágott virágot szeretne valaki vásárolni, abból is sokfélét talál, általában 2–3 lej egy szép szál krizantém.