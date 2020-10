Virágba borult Marosvásárhely főtere a hétvégére

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala idén is megszervezte a már hagyománnyá vált virágvásárt a Rózsák terén, ahol Maros megyei termelőktől lehet első kézből megvenni a cserepes virágokat. Gyönyörű színekben pompázik a tér, messziről érezni a több ezer krizantém illatát, amelyeket leginkább magyar termelőktől lehet beszerezni.

A kínálat javarészt cserepes krizantémokból áll,

ami számtalan méretben és színben megtalálható, de akadnak más szépségek is, mint például a cserepes levendula, vagy akár a nemesített káposztavirág és más dísznövények. Aki csak dekorációt szeretne beszerezni, annak is ajánlatos ellátogatni ide, mivel gyönyörű koszorúdíszeket is megszemlélhetnek és vásárolhatnak az érdeklődők.