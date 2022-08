Villanypásztorral élhetőbb, biztonságosabb a város

Akár heti karbantartást igényel és a villanyszámlákat is növeli, a legtöbben mégis elégedettek a medvék jelenléte miatt felszerelt villanypásztorokkal Tusnádfürdőn. A településen hol borút, hol pedig derűt hoz a medvék jelenléte – ottjártunkkor egy helyi lakos úgy beszélt a kisvárosról, mint állatkertről, ahol az emberek vannak elkerítve és a vadak járnak szabadon. A villanypásztorok persze nem az embert, hanem a medvét hivatottak korlátozni – ez azonban nem azt jelenti, hogy mindig így is sikerül.

– nyilatkozta egy tusnádfürdői lakos, aki már kérdésünk hallatán is gorombává vált. Másvalaki azért háborodott fel, mert nem lát érdemi megoldást a politikum részéről – igaz, hogy a medvék kilövését és elszállítását szabályozó tavalyi rendeletről ez idáig nem hallott, annak részleteiről tőlünk értesült. A legtöbben mégis elégedettek a medvék jelenléte miatt felszerelt villanypásztorokkal. „Mi két éve szereltettünk fel egy szál villanypásztort, este héttől reggel hétig pedig be is kapcsoljuk. Azelőtt rendszeresen átjárt a medve az udvaron, de most már tényleg minden rendben van. Nem befolyásolja a hétköznapjainkat az eszköz. Csak akkor rázott meg, ha nem figyeltem oda, ez azonban a legkisebb baj” – mondta el kérdésünkre egy fiatal férfi. Mint korábban írtuk,

Akinek villanypásztora van, elégedett vele; persze menet közben rájöttek az emberek, hogy munkával jár a működtetése. Nincsen negatív visszajelzés: a tavalyi 74 alkalomhoz képest idén csak ötször próbálkozott a nagyvad bejutni vagy jutott is be lakóházakba. Tényleg biztonságosabb, élhetőbb így a város. Nyilván most is igaz a mondás, hogy valamit valamiért: a villanypásztor környezetében ugyanis nyírni kell a növényzetet, hogy ne legyen földelve az eszköz. Ugyanakkor a villanyszámlát is növeli