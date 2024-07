Négy méter széles aszfaltút lehet Homoródfürdőn

Megvalósíthatósági tanulmányt készítettek továbbá az Ilona-völgyében található útászház korszerűsítésére is, ami 1,5 millió lejbe kerülne. Kiderült, hogy évekkel ezelőtt összesen 13 villa került át a megyei tanács ügykezelésébe, ám ezekhez nem kaptak területet. Az épületek jó részét átadták az érintett helyi önkormányzatoknak, amelyek (az állapotuk függvényében) felújították vagy elbontották azokat.

Benedek László kápolnásfalusi polgármester rámutatott, ezek között voltak olyan épületek, amelyeket eladtak vagy elcseréltek a község számára fontos ingatlanok megszerzése érdekében.

Hirdetés

Az igazgató arra is kitért, hogy a helyi ivóvíz- és szennyvízhálózat több nyaralóval együtt volt áthelyezve a megyei tanács adminisztrálásába. Az intézmény többször is próbálkozott a derítőállomás rendbetételével, de végül nem értek el sikereket. Ennek ügykezelését Szentegyházának adnák át. Jelenleg a működtetést a Harvíz Rt. végzi. Ezzel kapcsolatban is terveznek fejlesztési munkálatokat, amelyektől már egyeztettek a szolgáltatóval is.

Rendhagyó elképzelés útfelújításra

Korábban volt ugyan lehetőség az Ilona-völgyén áthaladó 131A jelzésű megyei út felújítására, ám akkor nem volt rá igény, sokan azt szerették volna „természetesebb, érintetlenebb” maradjon a környezet, ezért is marad el a beruházás – emlékeztetett Borboly Csaba, a megyei önkormányzat leköszönő elnöke. Rámutatott, azóta megváltoztak a körülmények, így