Világsztárt jelentett be a VIBE Fesztivál

• Fotó: Bereczky Sándor/Vibe Fesztivál

Az Are You With Me 300 milliós nézettséget súrol a Youtube-on, megjelenése utáni hetekben pedig tizennyolc országban vezette a toplistákat.

A belga származású DJ és producer, Lost Frequencies 2014 óta, az Are You With Me című sláger megjelenésétől számít a nemzetközi zenei szcéna meghatározó alakjának.

• Videó: Lost Frequencies

Második slágere, a 2015-ös Reality hasonló sikernek örvendett, jelenleg 200 millióhoz közelít a nézettsége. A belga sztár újabb világraszóló sikereit 2017-ben és 2018-ban olyan együttműködések hozták, mint a James Blunt-al, Zonderling-el vagy Netsky-al kiadott slágerek.

Lost Frequencies-el július 4–7. között találkozunk Marosvásárhelyen

– tudatták a marosvásárhelyi fesztivál szervezői.

A VIBE Fesztivál kommunikációs koordinátora, Polacsek Péter elmondta, a rendezvény történetében eddig az első VIBE-on szereplő Borgore volt a legnagyobb név, amit most felül tudnak múlni tudnak a Lost Frequencies fellépésével.

„Az a fontos számunkra, hogy minden évben legyen olyan nemzetközi fellépő, aki most van a csúcson, de a Lost Frequencies minden eddiginél nagyobb nevet, igazi világsztárt jelent. Amúgy idén azt szeretnénk, hogy minden estére legyen egy nemzetközi fellépő, eddig fesztiválonként egy-kettő volt, de most erősíteni szeretnénk a nemzetközi vonalat, főként a lemezlovasok terén, illetve lesz egy olyan nemzetközi nevünk idén, amely a nagyszínpadon lép majd fel” – fogalmazott Polacsek Péter.

A fesztivál kommunikációsa hozzátette, sok szempont szerint igyekeznek összeállítani a VIBE fellépőit, amellett, hogy a nemzetközi vonalat erősítik évről évre, az is céljuk, hogy mindig az év legjobb magyarországi és erdélyi neveit elhívják a marosvásárhelyi fesztiválra. Így jelen lesz például idén a Punnany Massif, a Halott Pénz, Wellhello, Kowalsky meg a Vega, Follow the Flow, Horváth Tamás, USNK, Krúbi is, de az erdélyi Ego Sum, a kézdivásárhelyi és budapesti koprodukció, a YesYes és a magyarországi SkyFanatic és Drop The Cheese is fellép a VIBE színpadain.

Az erdélyi is egy fő szempont a VIBE-on

– hívta fel a figyelmet Polacsek Péter, a szervezők ugyanis szeretnének egyfajta bemutatkozási lehetőséget teremteni a kezdő helyi zenészeknek is, éppen ezért minden évben megszervezik az Epic Music Battle DJ és zenekarversenyt, ahol gyakorlatilag a fesztivál közönsége javasolhat majd szavazhatnak arról, hogy milyen erdélyi előadók kerüljenek be a VIBE programjába. Összesen hat erdélyi zenekarnak és nyolc erdélyi DJ-nek biztosít fellépés lehetőséget a verseny, amelyre a fesztivál Instagram-oldalán zajlik, február 28-áig még lehet jelentkezni rá, jelen pillanatban már 40 név van a listán – összegez Polacsek Péter

A szervezők a mai Bálint-napra is készültek összesen kétezer lej összértékű akcióval. A páros belépő megvásárlásával a játékosok egy Valentin-napi rózsacsokrot, egy marosvásárhelyi wellnesshétvégét vagy akár kétszemélyes szállást is nyerhetnek öt éjszakára a fesztivál ideje alatt. Ugyanakkor most még kedvezményes áron lehet jegyet fesztiválbelépőt vásárolni, február 16-án drágulnak a jegyek: a 149 lejes Yellow Pass nevű fesztiválbérletet február 16-ig lehet megvásárolni, ezután a Blue Pass következik, amit már 179 lejért árulnak a szervezők. A végső bérletár a fesztiválon 250 lej lesz. A szervezők megkezdték a VIP jegyek értékesítését is, ezek ára 399 lej.

A belépőket online a www.vibefestival.ro oldalon lehet beszerezni.