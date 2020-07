Világosan látni a Székelytámadt-vár körül

Adókedvezményeket szavaztak meg, valamint egy terv elkészítését is jóváhagyták a Székelytámadt-vár felújításával kapcsolatban csütörtöki ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők. A testület egyes tagjai továbbra sem helyeselték, hogy ügyvédet fogadjon a polgármesteri hivatal a Szejkefürdőn kiépített ivó- és szennyvízhálózat peres ügyében.

Felmerült az is, hogy valaki ingatlant szeretne vásárolni a vár mellett, de nem tudja, hogy a vár felújítása mennyire befolyásolja az ő elképzeléseit. Venczel Attila jegyző elmondta, hogy minden le van írva az urbanisztikai bizonylatban, azt kell igényelni. Az RMDSZ-frakció ugyanakkor azt javasolta, hogy a város vegye meg a területet. Elhangzott, pont ezért van szükség a koncepciós iratra, hogy kiderüljön, érdemes-e megvásárolni.

hiszen van megoldás. Ezzel egyetértett Gálfi, aki ugyanakkor megjegyezte, hogy polgármesterként a döntés ellenére is fog ügyvédet fogadni a város érdekeinek védelmében.

a per idejére is üzembe lehessen helyezni a rendszert,

Noha korábban ezzel nem értett egyet az önkormányzati képviselők jó része, most módosító javaslatot terjesztett elő Mike Levente polgári pártos tanácsos, amelyben kérte, hogy legtöbb háromezer lejre korlátozzák a tárgyalások szakaszonkénti díját. Ezt az előterjesztő is elfogadta, ám az RMDSZ-frakciónak így sem tetszett az elképzelés, ezért szavazáskor tartózkodtak, így továbbra sincs jóváhagyva a tervezet.

Nem fogadta el a Szejkefürdőn kiépített ivó- és szennyvízhálózat átvételét és kifizetését az ebből a célból összeállított bizottság, mivel a tagok szerint a kivitelező Macops Kft. nem a kijelölt nyomvonalon helyezte a földbe a vezetékeket és többletköltség is keletkezett. Ezt a jegyzőkönyvet támadta meg a bíróságon a vállalkozó, Gálfi Árpád polgármester pedig immár ötödjére terjesztett elő határozattervezetet, hogy ügyvédet fogadhassanak a peres ügyben a város képviseletére.

Területeket adtak át az önkormányzatnak a Csalókán és a Csereháton élő lakók, ahol az utat fogják bővíteni, amit közvagyonba vett az önkormányzat.

Arról is szó esett, hogy hálózati fejlesztéseket tervez a Harvíz Rt. az ivó- és szennyvízhálózati rendszeren. Erre a lakók által befizetett díjból több mint 550 ezer lejt különítettek el. Ezzel is egyetértettek a képviselők – feltétel volt azonban a Nagy-Küküllőn átívelő vezeték kicserélése is, amelyen keresztül „nyersvizet” pumpálnak a tisztítóba.

Jóváhagyták ugyanakkor az egyházi iskoláknak fizetendő 200 ezer lejes bérleti díjat is. A testület ugyanakkor szavatolta azon adók kamatjának eltörlését, amelyek befizetési határideje március 31-ig lejárt.

Ezenkívül arra a tervezetre is igennel szavaztak, amely szerint ötvenszázalékos ingatlanadó-kedvezményt kapnak azok, akik gazdasági tevékenységüket fel kellett függesszék a szükségállapot idején, illetve épületilleték-mentességet, akik állami épületet béreltek és nem dolgozhattak ez idő alatt.