Világhírű magyar gyógypedagógiai módszerről tartanak ismertető előadásokat

Nyílt napokat tart a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Kara Székelyudvarhelyen. A több éve tartó fejlesztési programjuk mellett a konduktív (rávezető) nevelésre felkészítő képzésüket is ismertetik.

Matos László dékánhelyettes ismertette, az egyetem fontosnak tartja, hogy ne csak Magyarország határain belül neveljen ki konduktorokat, hanem határon túl is. Ennek céljából az első székhelyen kívüli képzést 2017-ben indították a háromszéki Illyefalván. Most Székelyudvarhelyen felnőtt és iskolás csoportoknak tartanak bemutató előadásokat, hogy a város és vonzáskörének vonatkozásában is tudjanak hallgatókat toborozni. Hozzátette: