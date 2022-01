Világgá futott kutyák: sok dolguk volt a petárdázás miatt az állatvédőknek

Míg sokaknak az év legnagyobb bulija a petárdával és tűzijátékkal teli szilveszter, addig a kutyáknak inkább egy rémálom. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Míg sokaknak az év legnagyobb bulija a petárdával és tűzijátékkal teli szilveszter, addig a kutyáknak inkább egy rémálom:

az újévi petárdázás minden évben sok kutyát kerget világgá, de az otthon maradó ebek jelentős része is szűkölve, remegve lapít ezen az éjszakán.

Testi épségüket veszélyeztetve menekülnek

A petárdák, tűzijátékok robbanása az állatok – és különösen a kutyák – számára szinte elviselhetetlen – magyarázza Pálosi Csaba marosvásárhelyi állatorvos, aki szerint az ebek nincsenek az ilyen zajokhoz hozzászokva, és

a szokatlan sivító, egyszerre több irányból érkező hangokra egyszerűen bepánikolnak, és egy menekülési ösztön lesz újjá rajtuk, ráadásul ilyenkor semmi akadályt nem látnak, s saját testi épségüket veszélyeztetve próbálnak menekülni minél messzebb a hang forrásától.

„A szilveszterre és egyéb előrelátható petárdázós, tűzijátékos eseményre fel kell készülniük a kutyatartóknak. Vannak például kifejezetten növényi alapú nyugtatók, amelyeket jó lenne már egy héttel a várható esemény előtt adagolni az állatnak. Ezek a táplálék-kiegészítő szerek, az idegrendszer kiegyensúlyozására szolgálnak” – magyarázta az állatorvos. Hozzátette, emellett mindent meg kell tenni azért, hogy biztonságban érezhesse magát az az állat. Nem elég megkötni, hogy ne csatangoljon el, mint ahogy a kerítések sem jelentenek akadályt egy pánikszerű menekülésbe kezdett kutyának.

Volt olyan esetünk, hogy egy négyméteres kerítést ugrott át egy megrémült kutya, volt, hogy beszorult a kerítés rácsai közé, majd saját súlyától eltört a lába, de előfordult az is, hogy a kerítés alatt akart menekülni az eb, és a saját bőrét lenyúzta, bele is pusztult

– sorolta a szakember.

Az állatorvos szerint a legjobb, ha tényleg elzárjuk valahová az állatot, vagy ilyenkor legalább beengedjük a házba. Az otthonunkban is érdemes valami alapzajt tenni, például zenét vagy televíziót indítani, hogy elnyomjuk a kinti zajokat, de így is van olyan eb, amelyik az ágy alatt vagy a szekrénybe bújva vészeli át a hangos időszakot. „A kutyáknak nem lehet megmagyarázni, hogy szilveszter van, olyan számukra ez, mintha bomba robbanna, mintha háború lenne vagy világvége.

A félórás rémület alatt, ha elszabadul egy kutya, még a kistestű is akár tíz kilométerre is eljut, ahonnan aztán nem tud hazatalálni

– fejtette ki Pálosi. Hozzátette, ezért is mindenképpen el kell látni chippel a kutyákat, hiszen, ha ez megtörtént, s nem lett baleset áldozata, pár napon belül hazakerülhet az állat, de ha nincs chip, könnyen lehet, hogy sosem kerül vissza a gazdihoz.

Egy teljes szilveszter kimaradt

Az idén különösen sok volt az eltűnt kutya az állatorvos szerint is, a közösségi oldalak eltűnt vagy talált ebekkel voltak tele, de a környezetünkben is láthattuk, hogy sok az utcán csatangoló állat. Pálosi Csaba ezt azzal magyarázza, hogy két évig szinte be voltak zárva az emberek, egy teljes szilveszter ki is maradt tavaly, és úgy látszik, közben elfelejtették a kutyatartók, hogy mennyire meg voltak rémülve két évvel ezelőtt az ebek. Ugyanakkor a nem megfelelő „petárdázós kultúránkat” is hibáztatja, mert

míg civilizáltabb helyeken az emberek szilveszterkor petárdáznak, tűzijátékoznak, és azzal kész, nálunk azonban már karácsonykor megkezdődött ez az időszak, és még január első napjaiban is felhangzik egy-egy robbanás.

Az állatorvos megjegyezte, úgy tűnik, genetikai különbség is van: Kelet-Európában mintha félősebbek lennének az ebek, ők például pár éve, amikor Olaszországban nyaraltak, tűzijáték volt este, s az ottaniak nyugodtan sétáltatták a kutyáikat a zajban. „Nyugodtabb ott az idegrendszerük, Kelet-Európában meg rémüldözősebbek, ez valószínűleg az össze-vissza szaporodás meg a fejetlen tenyésztés eredménye.

Az idegileg sérült kutyák sokszor éppen az utcáról összeszedett állatok közül kerülnek ki, ezek bírják legkevésbé a petárdázást

– mutat rá az állatorvos, aki szerint egy pár napba, de akár egy hétbe is eltelhet, míg helyreáll a kutyák egyensúlya.