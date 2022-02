Vigyázó szemeteket Székelyudvarhelyre vessétek! (x)

• Fotó: Miklós Zoltán kampánycsapata

Miközben ez általában egy szervezeten belüli, megszokott, rutinszerű választás szokott lenni az elmúlt harminc évben, most úgy tűnik, akkora a tét, hogy beszállt ebbe a kampányba mindenki, aki számít, vagy aki azt hiszi magáról, hogy számít.

A helyi RMDSZ elnöki tisztségére már tavaly elkezdődtek a jelentkezések, előbb Imre Gábor (volt UIET-elnök) jelentette be indulását, majd Miklós Zoltán, a városi Haáz Rezső Múzeum igazgatója, amit Jakab Áron Csaba (SZMVSZ elnök) jelentkezése követett. Akkoriban úgy tűnt, hogy három jelölt közül lehet majd választani.

Miklós Zoltánt tartotta a közvélemény a legesélyesebb jelöltnek, forrásainktól úgy tudjuk, hogy Miklós Zoltán volt az, akit az RMDSZ nagyobbjai is megkerestek, ajánlatokat tettek neki, de azt is tudjuk, hogy Miklós Zoltán nem óhajtott az eddigi módszerek szóvivőivel alkut kötni. Ő mindvégig partnerségben és nem megalkuvásban gondolkodott. Lett is ennek eredménye: a jelentkezési határidő legutolsó percében letette jelöltként a jelentkezését Antal Lóránt szenátor úr is.

Az egyszerű emberben felmerül a kérdés, hogy mi olyan fontos a székelyudvarhelyi szervezeten belül, amiért egy szenátor képes elindulni egy városi elnöki pozícióért. Mit nem akar(nak) kiengedni a kezükből a jelenlegi tisztségviselő(k)? Egy ilyen indulás sokkal több gyanakvást kelt, mint amennyi bizalmat generál.

Elemezzünk:

Imre Gábor visszalépett Miklós Zoltán javára, mert belátta, hogy túl fiatal, túl sérülékeny, túl tapasztalatlan.

A szenátor azt mondta, hogy nem szeretné, ha ez a választás egy mímelt választás lenne, ő biztos forrásból tudja, hogy Jakab Áron Csaba is vissza fog lépni. Nem lépett vissza. A szenátor úr jóslata nem vált be… Tehát valószínűleg csak vizionálta az egész történet megrendezettségét, de hát éljünk az ő szavaival: „Nem kell túl sok amerikai filmet nézni”.

Erre a választásra nem Miklós Zoltán indult a szenátor ellen, hanem a szenátor indult utolsó percben Miklós Zoltán ellen, amikor látta, hogy egy becsületes, támadhatatlan, eddig sikeres ember indul az RMDSZ elnöki tisztségéért, és nem tudnak vele „megegyezni”. Miről kellett volna megegyezni? Még hány tisztességes embert akarnak bedarálni ahhoz, hogy ők pozícióban maradjanak? És következik egy költői kérdés: a jelenlegi országos és megyei „nagyok” hány olyan megmérettetésen vettek részt, ahol egyénileg rájuk szavazott a nép és nem egy listára, ahová kerekasztal-megbeszélések során felkönyökölték magukat?