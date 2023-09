Vigadó Művelődési Központ és Udvartér Színház Kézdivásárhelyen

„Bő fél esztendeje kezdtünk el azon gondolkodni, milyen formában biztosíthatunk stabil működést a Vigadó Művelődési Háznak úgy, hogy az Udvartér Teátrum is fennmaradhasson, és a két intézmény együtt tudjon működni. Június 1-jével hivatalosan is megtettük ezeket a hivatalos lépéseket. Az átalakítás fontos részét képezte, hogy

– jegyezte meg.

Nem „hagyták el” a Vigadót

Hozzátette, ez nem úgy értendő, hogy a Vigadót az önkormányzat „elhagyta” volna. „Nyilván az önkormányzat úgy, ahogy eddig, ezután is támogatja, és ennek a központnak az alintézményeként működik az Udvartér Színház is. A helyi színház tehát megmaradt, és reméljük, hosszú évekig működni fog” – magyarázta.

Az elképzelések kapcsán az alkalmazottakról és az anyagiakról is szó esett. „Elképzeléseink szerint a központnak 27 alkalmazottja lenne. Jelenleg a 27 állásból 18 van betöltve. Célunk, hogy ha a gazdasági helyzet engedi, az elkövetkezőkben még kilenc személlyel bővüljön a személyzet. Ebben az évben kicsivel több mint kétmillió lej lesz a kulturális központ költségvetése” – hangsúlyozta, hozzátéve, jó volna, ha az intézmény a román kormány támogatásában is részesülne.

A város megérdemli

Végezetül hangsúlyozta, a céhes város eddig is megérdemelt és a a továbbiakban is megérdemel egy színvonalas művelődési intézményt. „Megérdemli a minőségi kultúrát és természetesen a színházat is.