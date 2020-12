Vidékfejlesztési pénzek érkeznek Székelyföldre

Érkezik a támogatás különböző beruházások finanszírozására. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Több mint 81 millió lejt utalt ki a fejlesztési minisztérium a folyamatban lévő helyi befektetések fedezésére – számolt be közleményben az RMDSZ. Mint ebben Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter hangsúlyozta: az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDL) minden olyan első fejezetéhez tartozó befektetés kifizetésre került, amelyhez legkésőbb december 24-ig beérkezett a kérés, továbbá azok az október 13-ig kérvényezett befektetéstervezetek is finanszírozást kaptak, amelyek az országos program második fejezetéhez tartoznak. A minisztérium honlapját böngészve az is kiderült, mely települések érintettek Hargita és Maros megyékben.

Kik kaptak pénzt?

Hargita megyében két település jutott pénzhez.

Székelyderzs jelentős összeget, 1 157 877 lejt kapott, István Adrián polgármester elmondása szerint ezt útfelújításra fordítják.

Mint részletezte, még 2017-ben nyertek meg egy pályázatot a községi utak modernizálására, mára pedig a három kilométernyi székelyderzsi, illetve a két kilométernyi székelymuzsnai útkorszerűsítés 95 százalékban elkészült. Ennek a projektnek az egyik számláját fizetik ki a mostani összegből, és még hátramarad egy további 1,5 millió lejről szóló számla kifizetése, amelyre szintén a programból várják a finanszírozást. Székelyderzs mellett

Szentegyházának utaltak egy kisebb összeget a megyében, pontosabban 127 078 lejt.

Ezt Lőrincz Csaba polgármester szerint a városháza épületének már folyamatban lévő felújítására fordítják.

Maros megyében három település részesült finanszírozásban: Kutyfalva 568 753 lejt, Mezőpagocsa 610 965 lejt, Marosszentkirály pedig 845 062 lejt kapott. Utóbbi alpolgármestere, Gál Sándor érdeklődésünkre elmondta, az összeget aszfaltozásra költik, a beruházás a település 27 utcáját (8,5 km) érinti.