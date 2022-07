Vevőre talált a Hargita Gáz, nagyobb szolgáltató veszi át a hálózatait

Tavaly ősszel még csak a gázszolgáltatásról mondott le, most már a teljes hálózatüzemeltetést és fenntartást is feladja a magyarországi tulajdonban levő Hargaz Hargita Gáz Rt. A céget egy nagyobb szolgáltató vásárolja meg, amely a hazai piacon terjeszkedik.

A gázhálózat-üzemeltetést a továbbiakban is folytatni kívánják – jelezték akkor. Ez azt jelentette, hogy

Ezért mondtak le a gázkereskedelemről, és egyúttal több mint 7000 Hargita megyei fogyasztóról is, ők egy úgynevezett végső szolgáltatóhoz kerültek, hogy ne maradjanak földgáz nélkül – ennek eredményeképpen viszont hónapokig nem kaptak számlát.

a Hargaz gázhálózatok kiépítésére és kezelésére vonatkozó licence megmarad, a vezetékek továbbra is az ő tulajdonában lesznek és a csatlakozási igényléseket is hozzájuk kell leadni.

a céget a Premier Energy csoport vásárolja meg, amely a romániai gázpiacon gázszolgáltatóként, hálózatüzemeltetőként, építőként van jelen, de tervezést, ellenőrzést, karbantartást is végez.

A csoport, amely egy cseh befektetési alap tulajdonában van, idén két másik céget is felvásárolt Romániában, ezzel pedig a villamos energia piacára is belépett – ezen a téren Moldova Köztársaságban is aktív.