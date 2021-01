Vetélkedő a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdetett vetélkedőn tízkérdéses feladatsort kell kitöltsenek a diákok, amely irodalmi, történelmi és zenei részt is tartalmaz. A Himnusz keletkezésének korszaka és Kölcsey Ferenc is szerepel a tematikában, amelyet Szathmáry Magdolna, Erdős Nándor és Korpos Szabolcs pedagógusok állítottak össze, és ők is értékelik majd ki a pályázatokat – részletezte Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója.

HIRDETÉS

A vetélkedőre jelentkezni az info@gymk.ro e-mail címen lehet, a versenyző nevének, oktatási intézményének és osztályának feltüntetésével. A kidolgozott feladatsort január 20-áig kell visszaküldeni. Minél hamarabb jelentkezik valaki, annál hamarabb kapja meg a feladatokat, így annál több ideje jut azok kidolgozására. A kiemelkedően teljesítőket értékes könyvcsomaggal jutalmazzák, és minden résztvevő apró figyelmességben részesül. A díjátadás az Evilági együttes január 23-ai Pilinszkytől napjainkig című koncertjének kezdetén lesz a színházteremben.