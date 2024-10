Vérpezsdítő dobolás ütemére haladtak végig a virágautók a főtéren

A felvonulást a bukaresti Barbarossa Samba Group dobosainak lüktető ritmusa vezette fel, őket követték a hatalmas virágkompozíciókkal felszerelt autók, köztük román és magyar népviseletbe öltözött gyerek- és moderntánc-csapatok. Nemcsak az utca széléről, de a belvárosi erkélyekről is kíváncsian figyelték és filmezték, fotózták a felvonulókat és a vérpezsdítő dobolást a marosvásárhelyiek.

A fesztivál a marosvásárhelyi várban folytatódik, ahol virágkötők mutatják be legszebb alkotásaikat, gyermekfoglalkozásokat tartanak, szakmai beszélgetéseket szerveznek, de az autókra szerelt hatalmas virágkompozíciók is itt lesznek kiállítva, ugyanakkor virágvásár is várja a látogatókat.

Szombaton délután a várszínpadon néptáncegyüttesek lépnek fel, de fényképezkedni lehet a virágtündérekkel is. Vasárnap is számos foglalkozásra várják az érdeklődőket, akkor is lesznek virágkötészeti bemutatók. Vasárnap délután 6 órától Gentiana-koncert lesz, majd felvonulnak a virágtündérek, és este 7 órától a Titán együttes szórakoztatja a várszínpadhoz érkezőket. Vasárnap este fél kilenckor tűzijátékkal zárul a város első Virágvarázs Fesztiválja.

A teljes program itt található.