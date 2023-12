Véradásra kérik a székelyföldieket a vérközpontok

A koronavírus-járvány idején Székelyföldön is jelentősen megfogyatkozott a véradók száma, két évvel a pandémia lecsengése után azonban még mindig nem szánják rá magukat a véradásra annyian, mint azelőtt. Az ünnepek közeledtével a Maros, Hargita és Kovászna megyei vérközpontok is tartalékolásba kezdtek.

Farkas Orsolya 2023. december 12., 09:592023. december 12., 09:59

Van, ahol hiány van, máshol lépést tudnak tartani a kórházak igényeivel a vérközpontok, a betegek folyamatos ellátásához viszont állandóan szükség van önkéntesekre, akik egy véradás során akár három rászorulónak is segíthetnek. A Maros Megyei Vérközpont rendszeresen felhívja a figyelmet a jótékony cselekedet fontosságára, amelyre évről évre egyre nagyobb szükség van országszerte. Marinela Lazăr, a központ szóvivője kérdésünkre elmondta, hogy bár az év végi kiértékelésre még nem került sor,

az már most nyilvánvaló, hogy idén többen adtak vért, mint tavaly.

2022-ben Maros megyében 13 ezer egységnyi vért tudtak begyűjteni, idén ehhez még öt-hatszáz egység jön hozzá.

Nem adakoztak annyian, mint néhány évvel korábban, a világjárvány előtti számokat még mindig nem értük el. Az előző évhez képest viszont többen jelentkeztek, reméljük, hogy ez a szám csak növekedni fog

– részletezte a szóvivő, aki szerint a járvány előtt évente akár a 15 ezret is elérte a begyűjtött egységek száma. Hirdetés A megyei központ decemberben is önkénteseket toboroz, december 6-án Libánfalván voltak, 13-án Szászrégenben lesz lehetőség vért adni, ezzel is gyarapítva a központ ünnepi időszakra szánt tartalékait. Az elmúlt héten a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem román szakos hallgatói kezdeményeztek véradási akciót, jelenleg a magyar szakos hallgatók készülnek hasonló kampányra. Marinela Lazăr felhívta a figyelmet arra is, hogy

a két ünnep között, december 27-én, 28-án és 29-én is várni fogják az önkénteseket a Molter Károly utca 2-es szám alatti székhelyükön.

A Hargita Megyei Vérközpont nem szervez kampányt az ünnepi időszakban, jótékonykodókra azonban mindig szükség van, ezért továbbra várják azokat, akik vért adnának. Kopacz Ildikó, a központ igazgatója szerint

az elmúlt hetekben viszonylag sokan jelentkeztek véradásra, valamint a fogyasztás is csökkent.

A Hargita megyei kórházak ugyanis kevesebb egységet igényelnek ebben az időszakban, ehhez pedig megfelelő mennyiségű tartalékkal rendelkeznek, még annak ellenére is, hogy a tavalyi évhez képest nagyjából 10 százalékkal kevesebben adtak vért, novemberrel bezárólag pontosan 4603-an.

Rh negatívból viszont hiány van, mint minden évben. Erre mindig szükség van, ünnepekkor is

– hangsúlyozta az igazgató és hozzátette, hogy tartanak a karácsonyi és szilveszteri időszaktól, hiszen elég egy-két Rh negatív vércsoportú beteg is ahhoz, hogy kiürüljön a tartalék, ilyenkor pedig nehéz megoldásra lelni, sok esetben a hozzátartozók sem tudnak segíteni a véradásban. Ugyanakkor a vérlemezke-gyűjtést illetően is szoktak felmerülni gondok, mert erre egyre gyakrabban van szüksége a betegeknek. A trombocitaferézis hasonlít a vérvételhez, hiszen megfelelő egészségi állapotú véradót követel, azonban több vizsgálatnak kell alávetnie magát az adakozónak, és a folyamat is több időt vesz igénybe, hiszen négy ciklusban történik a trombocita szűrése, amelyből végül tiszta, vérmentes készítményt állítanak elő. Ez csupán öt napig használható, ezért csak kérésre készítik el, ilyenkor rendszerint megkeresik a korábbi véradókat vagy felhívást tesznek közzé, ezért az igazgató szerint érdemes mindig figyelemmel követni a felhívásokat. Kopacz Ildikó kiemelte, hogy

a szokásos menetrend szerint lehet vért adni minden hétköznap Csíkszeredában, a megyei vérközpont székhelyén, a Lendület sétány 1. szám alatt, valamint minden kedden Székelyudvarhelyen, ugyanakkor minden hónap első és harmadik szerdáján Gyergyószentmiklóson.

Az ünnep szellemében a Kovászna Megyei Vérközpont kampányt indított, hogy „felbecsülhetetlen értékű ajándékkal” lepjék meg a rászorulókat. Az elmúlt napokban a Kovászna Megyei Vöröskereszt, a Háromszéki Ágyúsok hokicsapat, és a Mathias Corvinus Collegium csapata is felhívta a figyelmet a véradásra és buzdította a közösséget a jó cselekedetre, ugyanis a megyei kórházakban állandóan szükség van vérre. A megyei központban minden hétköznap várják a véradókat 8 és 12 óra között, a Bánki Donát utca 15. szám alatti székhelyükön.