Végső szakaszához érkezett a székelyudvarhelyi ANL-lakások eladása

Úgy tűnik, révbe érhetnek a csereháti bérlők, akik szeretnék megvásárolni azt az ifjúsági lakást, amelyben laknak: elkészült ugyanis a lakáseladás szabályzata, amely egyebek mellett az árszabásról és a vásárlási feltételekről is rendelkezik. A Csereháton összesen 254 ingatlan válik így eladhatóvá.

Az egységárat alapul véve, nagyságuk szerint határozzák meg a csereháti lakások árát. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Többlépcsős eladhatósági folyamat végső szakaszába ért a székelyudvarhelyi ANL-s lakások áruba bocsátásának ügye: a helyi polgármesteri hivatal még 2016-ban kezdte el az eljárást, az eladás pontos feltételeit most egy önkormányzati határozattervezet formájában tárják a képviselő-testület elé.

Részletre is

A dokumentumban egyebek mellett azt is tisztázzák, hogy kik jogosultak az ifjúsági lakások megvásárlására. Ezek szerint azok a bérlők kérvényezhetik a vásárlást, akik megszakítások nélkül legalább egy évig bérelték már az ingatlant, nincsen a tulajdonukban más lakás (csak ingatlantulajdon-rész, amelynek hasznos felülete nem haladja meg a 37 négyzetmétert). A Cserehát és Kiss Gergely utcákban lévő, összesen 254 lakrészt egyszeri kifizetéssel, illetve részletfizetési lehetőséggel is meg lehet vásárolni:

részletfizetés esetén 15, 20, illetve 25 éves törlesztési időszakot határoznak meg.

Ugyancsak a részletfizetés feltétele, hogy a vásárlási ár 15 százalékát előlegként, egy részletben kell kifizetnie a vásárlónak.

Egyébként fontos adalék az is, hogy – habár az eladhatóság előkészítését és az áruba bocsátást a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal bonyolítja le – az eladásból befolyó összeg nem marad helyben, hiszen azt az Országos Lakásügynökséghez utalják vissza, amelyet a hivatal újabb ifjúsági lakások megépítésére fordít majd. A város tehát konkrét bevételhez nem jut a lakáseladásból, ellenben az előkészítő eljárásra jelentős összeget, több mint 100 ezer lejt fordítottak a helyi költségvetésből.

Lakásonként, tömbházanként változhat az ár

A lakások tényleges eladási ára a Hivatalos Közlönyben is megjelent, négyzetméterenkénti egységár alapján számolják majd ki, amelyből levonják az ingatlanok úgynevezett amortizációs értékét, tehát hogy megépítésük és használatba adásuk óta mennyit csökkent azok értéke. Az így kapott négyzetméterenkénti ár alapján számolják majd az egyes lakások eladási árát, de fontos adalék az is, hogy

a tömbházak közös felületei (kazánház, lépcsőház stb.) is beleszámolódnak majd a teljes árba.

A határozattervezetben egyébként azt is leszögezik, hogy például a saját hőközponttal rendelkező tömbházaknál a rendszer adminisztrációját továbbra is a polgármesteri hivatal végzi, mindaddig, amíg a lakásokat fele plusz egy arányban meg nem vásárolják a lakók. Az ingatlanok tulajdonjoga akkor ruházódik át a vevőre, amikor a teljes kifizetés megtörtént, addig pedig továbbra is a város ügykezelésébe tartoznak majd.

Összetett az áruba bocsátás

Az eladhatósági eljárás első lépéseként a tömbházak topográfiai felmérését kellett elvégezni. Elsőként az épülettömböknek kellett felkerülniük a csereháti területre, ezt követően pedig a lépcsőházak alatti területeket kellett kiszakítani. A kataszteri hivatalhoz adták le a területek és épületek telekkönyvezéséhez szükséges dokumentációt, ez a forduló 2018 végén járt le. Második lépésként a lakások telekkönyvezése kezdődött el 2019. január 9-én, az így összeállt dokumentáció tavaly márciusban előbb a kataszteri hivatalhoz, majd közjegyzőhöz került. Az árszámításhoz továbbá minden lakrésznek az energetikai bizonylatát is el kellett készíteni. Az így összeállított teljes dokumentációt Országos Lakásügynökségnek is jóvá kellett hagynia.

A Csereháti Bérlők Egyesületének korábbi összesítése alapján mintegy 150 bérlő jelezte, hogy megvásárolná az ingatlant, a lakások egyenkénti árának a kiszámolása után derül majd ki, hogy hányan tartanak ki a szándékuk mellett.