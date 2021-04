Véglegesítették Székelyudvarhely költségvetés-tervezetét

A részletes költségvetési tervezet online böngészhető • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az oktatási fejezetnél Pálfi Kinga alpolgármester arról számolt be, hogy az infrastruktúra fenntartása mellett fejlesztéseket is terveznek, ilyen például az a majdnem 6 millió lejes összeg, amelyet megpályáztak és digitális eszközök vásárlására fordítanának. Az infrastrukturális fejlesztések terén is további EU-s forrásokat szeretnének lehívni a meglévők (a Bethlen Gábor Általános Iskola tornatermének építése és a könyvtár felújítása, a Bányai János Szakközépiskola épületének a rehabilitációja, illetve a Tompa László Általános Iskola bővítése és felújítása) mellé.

A költségvetés tavaly óta növekedett, ennek egy része az uniós forrásoknak tudható be, de állami finanszírozásból is többet várunk

A városvezető hozzátette: továbbra is prioritás a városi tulajdont képező ingatlanok, épületek jogviszonyának rendezése, hiszen ezek nélkül képtelenség további támogatásokra projekteket előkészíteni. A terv szerint Székelyudvarhely költségvetésének bevételi oldalán idén 115 millió lejből gazdálkodnának, ebben a tavalyról megmaradt 12 millió lejes többlet is benne van – tudtuk meg Szilágyi Istvántól, a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatójától. Egyébként a város költségvetési terve több felbontásban és nagyon részletesen böngészhető a hivatal honlapján , illetve továbbra is elérhető a interaktív költségvetés a koltsegvetes.udvarhely.ro oldalon.

Saját büdzséből és állami finanszírozással is szeretnének befektetni: itt például az Orbán Balázs Általános Iskola tornatermének munkálatait említette, de ugyanígy az iskolák hőszigetelését szolgáló programban is részt venne a város. A kultúra esetében az infrastruktúra fenntartása mellett a fejlesztés is feladata a városvezetésnek, erre is törekszenek. Az alintézmények közül a Városi Könyvtár költségvetése látványosan magasabb a korábbihoz képest, mert az idei, tematikus, azaz a Könyv Évének ők lesznek a lebonyolítói. A város továbbá számít a román kormány által meghatározott, kétszázalékos – a személyijövedelem-alapból származó – kulturális alapra, amely 1,5–2 millió lejt jelentene az év végéig, illetve kiemelten hálásak az intézményvezetőknek, hiszen jelentős összegekre pályáznak minden évben, sorolta az alpolgármester. Fontos adalék, hogy

a szociális területen juttatások és segélyek, a gyámügy és a szociális szolgáltatások fedezése mellett kiemelt feladatnak fogják tartani a prevenciót és az egészséges életmód népszerűsítését is, erre a költségvetésben is meghatározott tételeket különítenek el.

23,2 millió pályázati forrásból

A továbbiakban Albert Sándor városmenedzser ismertette, hogy a kivitelezés milyen szakaszában vannak az egyes Európai Uniós forrásokból finanszírozandó fejlesztések. Ezek egyébként idén összesen 23,2 millió lejt tesznek ki a költségvetésből. A város továbbá saját és állami forrásból 11,2 millió lejt fordít beruházásra, valamint e mellé jön 8 millió lej eszközbeszerzésekre, és a jövőbeli projektekhez szükséges tervek, rendezési tervek, stratégiák, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére.

Járni jár, kérdés, hogy jut-e

A Székelyhon kérdésére a városvezetők azt is kifejtették: a Szabad Emberek Pártjának kérésére a polgármesteri hivatal működési költségét is jelentősen csökkentették. Az anyagi kiadásoknál a promóciós költségekből, a telekkönyvezési munkálatokból és a kiszállási költségekből vágtak le nagyobb összegeket, a személyzeti oldalon nem terveztek csökkentéseket, azaz leépítések nem lesznek az intézményél, de sem bővítésre, sem bérnövekedésre nem lesz lehetőség. Továbbá megtudtuk: Székelyudvarhely idén is számít Hargita Megye Tanácsának támogatására. Három fontos projektet neveztek meg, amelyek finanszírozásába is megyei önkormányzat is beszállhatna, ezek összértéke mintegy 9 millió lej. Albert Sándor fontosnak tartotta hozzátenni: számításaik szerint a személyi jövedelemadóból való visszaosztásból körülbelül ekkora összeg illetné Székelyudvarhelyet. Járni járna, de azt már nem tudni, hogy jut-e, mert a megyei tanács által a hét hétfőjére ígért sarokszámokat még nem kapta meg Székelyudvarhely városvezetése.