Végleges családfa nincs, csak abbahagyott

A csíkszeredai születésű, csíkpálfalvi gyökerekkel büszkélkedő, jelenleg Marosvásárhelyen élő Sántha Szabolcs több mint harminc éve kutatja a családfáját. Mostanra 463 nevet sikerült felvezetnie rá. Időben az 1700-as évekig tudott visszanyúlni, de mivel ennél régebbi eredetű családról van szó, sok munka vár még rá, és szerencsére nincs is szándékában abbahagyni.

Sántha Szabolcs 1975-ben Csíkszeredában látta meg a napvilágot a csíkpálfalvi, 1992–1996 között Hargita Megye Tanácsának elnöki tisztségét is betöltő Sántha Pál Vilmos és a backamadarasi Bari Judit második gyerekeként. „Ez a három hely az, ami körül a gyerekkorom forgott, és melyek hatása végigkísérte életemet” – mondja.

Krisztina és Szabolcs 2005-ben kötöttek házasságot Fotó: Sántha Szabolcs személyes archívuma

A kolozsvári közgazdasági egyetem elvégzése után pár évre Marosvásárhelyre sodorta az élet, ahol megismerkedett majdani feleségével, Krisztinával, és családot alapítottak.

Úgy néz ki, hogy édesapám testvéréhez hasonlóan, aki szintén huszonéves korában került Marosvásárhelyre, én is itt ragadtam. Saját vállalkozásom van, könyvvizsgálattal, könyvszakértéssel, adótanácsadással, könyveléssel foglalkozom, de törvényszéki könyvszakértői megbízásokat is kapok.

Felesége háziorvos Mezőcsáváson, két fiuk – Solt és Zoárd – a Bolyai-iskola növendéke, ősszel kezdik a 4., illetve a 7. osztályt. Édesapjukkal egyetemben ismert kendósok, nemzetközi versenyekről is hoztak már haza díjakat.

Együtt a család Fotó: Sántha Szabolcs személyes archívuma

Fűtetlen könyvtárban Szabolcs minden bizonnyal nem véletlenül találkozott a szakmájával, mint ahogy a hobbiszinten űzött családfakutatással sem, hiszen gyerekkora óta szeret rendezni, rendszerezni szinte bármit, de legfőképpen a könyveket. Aztán adatokat, adatbázisokat. Hirdetés „A családi könyvtárral kezdtem, majd általános iskolásként a csíkpálfalvi könyvtárban folytattam. Itt volt könyvtáros a nagymamám tőszomszédságában lakó rokonunk, Sántha Tamás, akit mi csak Ernő bácsinak szólítottunk.”

Sántha Mihályné Kőszegi Amália, a dédnagymama; mellette a nagymama fiatal korában Fotó: Sántha Szabolcs személyes archívuma

„Ernő bácsi” kisebbik fia, Levente vele egykorú és hasonló érdeklődésű volt, ki nem hagytak volna egy könyvtári napot sem. Mivel olvasó alig akadt, egy idő után már ők ketten voltak a nem hivatalos könyvtárosok.

Télen a kemény mínuszokban mi gyújtottunk be a fás kályhába. Rettenetesen hideg volt, mégis örömmel mentünk. Ma is érzem a könyvek meg a füst illatát, sok könyv pontos helyét több mint harminc év távlatából is fel tudom idézni.

Lőrincz Julianna, a dédnagymama anyai ágról Fotó: Sántha Szabolcs személyes archívuma

Gyakran megfordult Ernő bácsiéknál is, hiszen náluk mindig akadt valami érdekes, ha más nem, akkor földieper vagy málna az udvaron, esetleg éppen érett a vén eperfa gyümölcse, a ribizli, az alma, a körte, nem beszélve a hatalmas csűrről, ahol a gerendákon mászkálni lehetett, meg a sokéves szalmába üreget vájni, bújócskázni. „Mindezek nagymamám udvarán tiltott gyümölcsnek számítottak, ő ugyanis vasszigorral uralkodott mindenek felett, ezért aztán maximálisan ki is használtunk a szomszédság engedékenységét.”

Lőrincz Sándor, a dédnagyapa anyai ágról Fotó: Sántha Szabolcs személyes archívuma

A türkizkék családfa Egyik nap, ahogy épp ott lebzseltek az udvaron, észrevette, amint Ernő bácsi egy türkizkék milliméter-papír fölé hajolva szorgosan tanulmányoz, vonalaz, írogat a kis konyhaasztalon. Ilyen érthetetlen dolgokat közelről is meg kell figyelni, gondolta, és oda is lépett.

Ekkor került először kapcsolatba a családfával, ekkor hallotta magát a szót is először életében.

„Habár mai szemmel nézve nagyon kezdetleges családfának bizonyult, mégis érthető, gyerekfejjel is. Ekkor kezdett bennem tudatosulni, hogy az a halom sír a temetőben, ahonnan leseperjük a havat, hogy gyertyát lehessen gyújtani, a sok név a világháborús hősök falu közepén levő emlékművén, meg az a rengeteg ember, aki minket körbevesz, akikről beszélünk, akikkel találkozunk még akkor is, ha más családnevük van, rokonaink, és mind része a történelmünknek.”

Sántha Pál, a nagytata Fotó: Sántha Szabolcs személyes archívuma

Az évek teltek, a türkizkék családfa lassan, de bővült. „A 2000-es évek elején, már Marosvásárhelyen, Gábor nagybátyám Olt utcai házának hátsó szobájában élte utolsó éveit az asztrakhányi fogságban 1946-ban elhunyt Pál nagyapám testvére, Mihály. Egy kis vonalas füzetbe gyöngybetűkkel írta a visszaemlékezéseit. 2004-ben, 96 éves korában halt meg, 308 oldalig jutott el. Kristálytiszta emlékezőtehetséggel bírt. Fejből tudta a születési, elhalálozási adatokat, a felmenőket, leszármazottakat. Valóságos kincsesbánya volt!”

A nagymama Fotó: Sántha Szabolcs személyes archívuma

Ekkor jött az ötlet, hogy az adatait össze kell kötni a türkizkék családfával, ki kell azt bővíteni és aktualizálni, amennyire csak lehet.

Szerencsére ekkor már be volt robbanva az IT-korszak: még akkor is, ha Szabolcs egy táblázatkezelő segítségével rajzolgatta az ágakat, jóval könnyebb volt, mind kézzel. Mihály bácsi emlékezetéből csakhamar több mint 200 tagúvá gyarapodott a családfa. „A táblázatkezelő helyét aztán átvette egy dedikált szoftver (Myheritage), ami akkor 250 névre volt limitálva, ezért a női ágat nem is kutattuk. Szerencsére a szoftver későbbi online verziója már végtelenített, úgyhogy amint lehetett, igyekeztem a női ágat is felvezetni.” Háromszáz évre visszamenőleg A legrégebbi név az 1700-as évekből került fel a családfára, ő Sántha (Újházi) János, akinek ugyancsak János nevű, görögkatolikus vallású, Csíkmenaságon szűcsmesterséget tanuló fia már biztosan Pálfalván volt megtelepedve a 19. század elején.

Azóta sem tudtam ezt meghaladni, de már csak levéltári kutatásokkal lehetne bővíteni. Nem reménytelen a helyzet, mert egyre több és több adatbázis válik szabadon elérhetővé, családfákat lehet összevonni, de a horizontálisan elburjánzó családfánál a vertikális értékesebb.

Sántha Ágoston (1862–1953) Fotó: Sántha Szabolcs személyes archívuma

Minden családfa-kutató vélhetően átmegy azon, amin Sántha Szabolcs is: egy-egy új adat új reményekkel tölti el, de minden egyes adatért valósággal meg kell harcolni. „Minél távolabb kerülsz a gyökerektől, annál nehezebb adatot találni, és az érdeklődés sajnos még a gyökerekhez közel is néha szalmalángnak bizonyul. Pedig mindenkit érdekel a múltja, a családja, személyesen szívesen elbeszélgetnek, képeket mutatnak, amiket ott helyben szkennelni, dokumentálni kell, mert az utólagos adatküldés már akkora erőfeszítést igényel, hogy nagyon kevesen teszik meg.”

Pedig egy családfához nem kell sok. Név, születési hely, időpont és – ha van – fénykép. Ehhez társulhat esetleg a házasságkötés és az elhalálozás helye, időpontja.

„Jelenleg 463 személyt tartalmaz az adatbázisunk. Könnyen lehetne jóval több, hiszen egy e-mail esetében nem számít, ki hol tartózkodik, nincs postaköltség, csak válaszolni kell. A polgármesteri hivatalok, egyházak adatbázisai tudtom szerint nem elérhetők, innen segítséget kapni egyelőre nem látok sok esélyt. Ahogy azt sem, hogy New Yorkba menjek a földrajzilag legtávolabb élő rokonhoz adatot gyűjteni.”

Az 1886. március 24-én született Sántha Károly (középen) az első világháború idején, hadifogolyként, valahol a Bajkál-tó közelében (fia, Imre a második világháború után tűnt el egy szovjet fogolytáborban) Fotó: Sántha Szabolcs személyes archívuma

De amit leginkább sajnál, hogy nem kezdett ezzel a projekttel jóval hamarabb, komolyabban foglalkozni, amikor az öregek emlékezete még élénk volt, és lett volna, aki felsorolja a szépiás képeken szereplők neveit. Meg azt a halom élettörténetet is jó lenne megörökíteni, hiszen már csak 3–4 Sántha él Csíkpálfalván. Egy kis segítség Szabolcsnak És hogy mikor érhet véget egy családfa felállítása? „Soha! Ennek soha vége nem lesz. Végleges családfa nincs, csak abbahagyott!” – jelenti ki határozottan Sántha Szabolcs, és meglátását valamelyest alátámasztja a sokat futtatott Forebears nevű honlap, amely szerint a földkerekségen jelenleg 7659 személy viseli a Sánta, 1465 pedig a Sántha vezetéknevet; a legtöbben Magyarországon élnek, 7378-an, illetve 1446-an – Romániában 198, illetve 1 személy. Ez utóbbi nyilván nem megbízható adat, hiszen én magam legalább tíz Sánthát ismerek személyesen csak Székelyföldről. A nume.ottomotor.ro honlap 95 Sántáról és 23 Sántháról tud az országból, amit megint csak kevésnek találunk, hiszen az erdélyi magyar tannyelvű középiskolákban 1994 és 2002 között végző 51984 tanuló közül 75 viselte a Sánta vagy Sántha nevet (Murádin László: Erdélyi magyar családnevek, Nagyvárad, 2014).

1720–22-ben így oszlottak meg a Sánta és Sántha nevűek a Kárpát-medencében Fotó: Történeti magyar családnévatlasz

A Sánta családnév 1387-ben fordul elő először oklevélben, a Sántha pedig 1435-ben.

A Történeti magyar családnévatlasz (TMCSA) 1720–22-es adatbázisában 238 Sánta szerepel szétszórtan a Kárpát-medencében (a legtöbben Csíkországban), ami az 59. helyhez elegendő a családnevek rangsorában – itt egyébként a Szabók állnak az élen 3498 előfordulással. A csíkpálfalvi Sántákról 1843-ból is találunk adatot, legalábbis a község – e tekintetben Vámszer Géza adataira támaszkodó – honlapjának tanúsága szerint. Itt ezt olvashatjuk: „A falu valamikor a gyergyószárhegyi Lázár grófok és valószínűleg a csicsói Petki család birtokába tartozott. Az 1562–1600 közötti időszakot leszámítva a lakosság többsége Pálfalván szabad székely volt. A szájhagyomány szerint a Lázár birtokrészt a Bíró család, tőlük pedig 1843-ban a Sánta család vásárolta meg. A Petki birtokrész pedig a Ferenczek és a Salamonok tulajdonába került.” Szabolcs azt mondja, itt névelírás esete foroghat fenn, ugyanis Pálfalván minden Sántha th-val írja a nevét… Sánták Csíkszéken, Udvarhelyszéken No de ennél is fontosabb, hogy egyáltalán honnan kerülhettek Pálfalvára, hiszen az 1602-es lustra (összeírás) ilyen nevűt nem tartalmaz a faluból – igaz, ez azon nemeseket, lófőket és szabad székelyeket veszi számba, akik 1602. augusztus 7-én hűséget esküdtek Basta generálisnak. Nagy Iván Csíkszékről csak a tusnádi Sánta családról tud monumentális munkájában (Magyarország családai. Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal, 10. kötet, 1863): „Közülük István erdélyi kincstári titoknok 1840 körül… Valószínűleg ennek egyik ága a csík-kozmási Sántha család…” Ugyanakkor megemlít egy sóváradi Sántha Károlyt is 1848-ból, valamint a Háromszéken és Csíkszéken birtokokat tulajdonló Sánta Jánosné Farkas Annát.

Orbán Balázs idejében Nagytusnád egyik tizesét Sántaszegnek hívták.

A hagyomány úgy tartja, a Tatros forrásvidékét övező, Gyimesfelsőlokhoz tartozó Sántatelek is első birtokosáról kapta a nevét, bár a helyiek szerint „azér hívták Sántateleknek, hogy az ember sánta vót s a teleken vót. S osztán elszaporodott.” (Magyar Zoltán gyűjtése) A 18. századból több Sántha nevű iskolamesterről van adat Csíkszékről, a csíksomlyói gimnázium kisiskolájának ferences tanítói között találjuk P. Sántha Pétert (1756–1759?), a 19. század második felében Sántha Simon vármegyei irodatiszt csíksomlyói gyümölcsösében gyümölcstermesztési kísérletezést folytatott, még ananászkörtét is termesztett. A szamosújvári politikai foglyok 1947–1948-as névjegyzékében Sánta Domokos és Sánta Lajos földművesek szerepelnek Pálfalváról, Sánta Albert gyáros pedig a Gyimesekből. A Szatmár vármegye nemes családai című kötetben (ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan, Nagykároly, 1910) az áll, hogy a Csíkszékből származó csíkkozmási és tusnádi Sántha család a 18. század vége felé telepedett meg Szatmár vármegyében, „hol Milota, Istvándi, Kisar, Udvari és Tiszakóród községekben volt birtokos, és ez utóbbi helyen ma is az. Tagjai közül György († 1854) 1820-tól 25-ig a magyar testőrség tagja volt.” Címerükben „kékben, zöld alapon ágaskodó arany-oroszlán, jobbjában hatágú arany csillagot tart. Sisakdísz: 3 kékarany, vörös strucz-toll. Takarók: kékarany, vörösezüst.” Kővári László meg sem említi a Sántákat az Erdély nevezetesebb családai című munkájában (Kolozsvár, 1854), míg Pálmay József Udvarhelyszéken a kissolymosi eredetű siménfalvi Sánta családról tud, „de hogy Kis-Solymosra honnan jött be, az nem volt kipuhatolható. E családból Sánta Ferencz nyert 1714. október hó 15-én III. Károly királytól czimeres nemes levelet, mely 1717. január hó 28-án lett kihirdetve. Ivadékai közül: Sánta Ferencz és gyermekei: János, Gergely, Ferencz, Mihály, Anna és Julia és ezeknek gyermekei élnek Siménfalván. Czimerök: kék paizsban, zöld téren mindenfelől virágokkal ékesített rózsabokor, melyből egy kinyújtott piros mezü kar virágos rózsaágat tart.” (Udvarhely vármegye nemes családjai, Székelyudvarhely, 1900) Sánták Háromszéken, Marosszéken Ugyancsak Pálmay a Csíkszékkel szomszédos Háromszékről is számba vesz két Sánta családot: a lisznyói Sánta Ferencz mint nobilis lustrált 1614-ben (ez a család kihalt), az ozsdolai Sánta János pedig 1614-ben mint pixidárius fordul elő, aki 1620-ban február 29-én nyert armálist Bethlen Gábor fejedelemtől. (Háromszék vármegye nemes családjai, Sepsiszentgyörgy, 1901) Ugyanakkor ő is közöl adatokat a sóváradi (és szentimrei) Sánta családról, megemlítve, hogy a hagyomány szerint „Csíkból származnék, hol a határszéli ütközetekből két testvér közül az egyik betegen, a másik sántán került volna haza s rajtok maradt a »Betegh« és „Sántha« név; előbbi az ismert »Betegh«, utóbbi a »Sántha« székely család törzse. Marosszéken az első Sántával 1591-ben találkozunk; ugyanis az írt év február 12-én Sánta János »nagyernyei« előnévvel Báthory Zsigmondtól nyert armálist. A szentimrei Sánta család szintén 1591-ben kapott nemeslevelet… 1614-ben… Sóváradon lustrál egy Sánta János, ki tőzse lőn egy kiterjedt famíliának... Hogy a nagyernyei és sóváradi Sánta családok közt van-e rokoni vonatkozás, azt kipuhatolnom nem sikerült, de hogy a sóváradi és szentimrei Sánták egy törzsből indultak ki és ennek ágai a szilágy- és biharvármegyei Sánták is, annyi bizonyos. Nevöket »Sántha« alakban is írják. A vallási mozgalmas időkben egy része református lett s a másik része katholikus maradt s ma is e két felekezethez tartoznak… Legutóbb 1786. június 19-én igazolta nemességét a sóváradi Sánta család. Czímerök: kék paizsban koronán nyugvó pánczélos kar alabárdot tart. Sisakdísz: három búzakalász. Foszlányok: arany-kék, ezüst piros. Ezenkívül többféle czímert használt még a család.” (Marostorda vármegye nemes családjai, Marosvásárhely, 1904) A fentebbi adatokból is látszik, hogy Sántha Szabolcsnak bizony akad munkája bőven, amíg kibogozza, hogy az említett Sántáknak, Sántháknak egyáltalán van-e közük a pálfalviakhoz. De mivel a számára kiutalt idő nem végtelen, javasoljuk, ki-ki legyen a segítségére, amiben tud, hiszen a családjuk története egyben a székelység múltjának, jelenének is része.