Végleges a SepsiBook programja: 40 kiadó, 80 rendezvény

A SepsiBook négy nap alatt mintegy 80 irodalmi, könyves, zenés eseménynek ad otthont, a rendezvényt a Sepsi Arénában tartják. Két színpadon, a Porondon és a Köröndön zajlanak a beszélgetések, míg a gyerekeknek szóló foglalkozások helyszíne a Grund. A belépés ingyenes, a helyszínre buszjáratokat indítanak.

Május 26-án, csütörtökön gyerek- és ifjúsági programok zajlanak többek között a Mozsikácska és Zágoni Balázs közreműködésével, majd 14 órától a Bob és Bobék Orchestra a Toldit adja elő.

A SepsiBook megnyitóját 17 órától tartják, részt vesz a szervező önkormányzatok, intézmények vezetői mellett Vida Gábor író és Mircea Dinescu költő. Ezt követően kezdődik Berecz András Félbevágott pipafüst című mesekoncertje, majd a napot az írókból, zenészekből álló Klasszik Lasszó Magyar szakítós című koncertje zárja.

Május 27-én, pénteken délelőtt szervezett gyerekcsoportok vesznek részt a könyvbemutatókon, interaktív programokon, közreműködik többek között a Minireactor, László Noémi, Daray Erzsébet, Somfai Anna, Péter-Brezovsky Tamás, May Szilvia, Balázs Imre József, Zalán Tibor, Mészöly Ágnes, Szőcs Margit. Neves szakemberekkel tartanak, Kor-társ: mit olvas(hat)nak ma a gyermekek? címmel, kerekasztal-beszélgetést, a Magyar Olvasástársaság támogatásával. Vida Gábor Egy dadogás története című regénye román nyelvű kiadásának bemutatója 17 órakor kezdődik, a szerzőt Lucian Mîndruță médiaszakember kérdezi, majd a román kortárs irodalom „fenegyerekének” tartott Mircea Dinescut faggatja Adrian Lăcătuș irodalomkritikus. Az estet a zene és a humor összefonódásából született jászvásári együttes, a Fără Zahăr koncertje zárja.

Május 28-a, szombat a legkisebbeknek szóló programmal indul, a fesztivál vendége a Székelyföldön is népszerű Kerekítő Manó és J. Kovács Judit, a Kerekítő könyvcsalád szerzője, a mondókázós foglalkozás után Huzella Péter koncertje, majd Nyulász Péter ovisoknak szóló foglalkozása következik. Napközben többször is lesz még szó a gyermekversekről, gyermekkönyvekről. A Haláltúra vagy ördögcsapás? című beszélgetés már a mai magyar krimi lehetséges útjaira kalauzol, Sepsi László író, Mészöly Ágnes író és Miklós Ágnes Kata irodalomtörténész részvételével. Bereményi Géza könyvbemutatója 17 órakor kezdődik, majd 18 órakor Háy Jánossal találkozhatnak az olvasók. Rendhagyó könyvbemutatója lesz a Zilahi Csaba által összeállított, Erdélyi magyaRock 1970–2010 című kötetnek, amelyen a szerző mellett fellép a Semaphore és a Mercedes Band is.

Május 29-én, vasárnap az irodalom és a gasztronómia kap szerepet, Cserna-Szabó András és Darida Benedek bográcsos vetrecét főz túrós puliszkával, Kövi Pál Erdélyi lakoma című könyvének receptje alapján. Különleges találkozások: merész, kísérletező és szerelmes magyarok címmel lesz közönségtalálkozó Nyáry Krisztián íróval, majd 14 órakor a Mácsafej koncertje zárja az első SepsiBook könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált. A teljes program elérhető a sepsibook.ro oldalon.