Véget ért a IX. Örmény Művészeti Fesztivál

Szombaton is tartalmas, sokszínű programkínálattal várták az érdeklődőket a IX. Örmény Művészeti Fesztivál szervezői Gyergyószentmiklóson. Nemzetiségi vásár, Együtt Erdélyben elnevezésű kultúrműsor, hurutfesztivál, irodalmi délután és szabadtéri koncertek egész sora pezsdítette fel az Örménytemplom utcát. Vasárnap a Kisboldogasszony-napi örmény katolikus templombúcsúval zárult a háromnapos rendezvénysorozat.

Harmadik alkalommal szervezeték meg a nemzetiségi vásárt a fesztivál részeként. Az Örménytemplom utca ezúttal is megtelt élettel, szász sütemények, székely termékek, örmény manufaktúra és lacikonyha egyaránt helyet kapott a színes forgatagban. Miközben az érdeklődők kedvükre vásároltak, a kultúrműsor keretében is több nemzetiség táncegyüttesei, kórusai váltották egymást a nagyszínpadon. A Bejön?! Nyitunk a városra című program részeként tíz örmény épületbe nyerhettek betekintést azok, akik a vezetett sétákon, vagy akár önállóan is ellátogattak a megadott helyszínekre.