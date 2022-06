Vége az epernek, jön a cseresznye

Egyre több asztalnál van viszont cseresznye, egy kilogramm ára átlagosan 10–15 lej körül van, árustól és minőségtől függően. Még mindig lehet vásárolni ugyanakkor zöldhagymát és retket, utóbbiból inkább a nagy, fehér fajtát, mint a kis pirosat, a hagyma és a retek kötése is 1,5–2 lejbe kerül. Többféle saláta is van, 1,5–3 lejben darabja.

Lehet újkrumplit is kapni, átlagosan 6 lej kilogrammja. Jó tudni, hogy ez rövid ideig áll el, így csak annyit vigyünk haza, amennyit 2–3 nap alatt felhasználunk. Zsenge zöld paszuly is van, a lapos fajtából, ennek kilogrammja 12–14 lej, de van friss káposzta is, általában egy kilósak és 4–5 lejért lehet hazavinni.

A marosvásárhelyi nagypiacon lehet váltogatni a füvészérnövények között is, illatos bazsalikom, zsálya, rozmaring kerülhet a kosárba, ez utóbbi kettő inkább szabadtéri, a zsálya hivatalosan is évelő, illetve a rozmaringgal is érdemes próbálkozni, mert védett helyen jól kitelel a kertben is.

De vásárolhatók a piacon évelő és egynyári virágok is. A cserepes muskátli, amelyen már 4–5 virág van, 10–20 lejbe kerül mérettől függően, a kisebb, egynyári virágok 1,5–3 lejek, de többfajta tölcsérjázmin (Dipladenia) is van, ezek ára 20 lejtől kezdődik.