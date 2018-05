Városünnep pezsdíti fel Marosvásárhelyt

A szépségverseny nyertes párosa • Fotó: Marosvásárhelyi városháza/Facebook

A Víkendtelepen egész héten sportvetélkedők lesznek, ezekre bárki benevezhet, csapatokat is várnak. Szerdán 17 órára a Ligetbe várják a könnyűzene kedvelőit, ahol a marosvásárhelyi zenekarok lépnek fel. Csápolhatunk a Bronx, Kontrax, Relax, Corax, Polifon, Lady and the Trump, Gabriel&band, Gențiana&band zenéjére, de meghallgathatjuk a Rocksuli diákjainak játékát is. A volt Május 1 strand melletti valamikori kemping helyén levő Gallery Wedding Gardenben tartják szintén szerdán 18.30 órától az Aranylakodalmat, ahol az idős házaspárokat köszöntik. A művészeti középiskola canto-csoportjainak kamarazene-koncertje 19 órakor kezdődik a marosvásárhelyi várban a Vargák bástyájában. Aki csak később szeretne részt venni a városnapok programjain, megteheti azt, hiszen 21.20 órától filmvetítés lesz a Nyári színpadon működő szabadtéri moziban.

A városnapokra érkező külföldi küldöttségeket csütörtökön 10 órakor fogadják a marosvásárhelyi Várban. 11 órakor a Színház téren, a buszmegállóban a Nemzeti Színház színészei pantomimekkel kedveskednek a várakozóknak és a közönségnek, a Színház a lakóknak program keretében. Ugyanattól az időponttól, aki bort szeretne kóstolni, megteheti a Várban. A kézműves- és virágvásár hivatalos megnyitóját csütörtökön 13 órakor tartják, s az árusok vasárnap késő estig várják a nézelődőket, vásárlókat a Rózsák terén. A Ligetben 17 órakor a Maros Művészegyüttes táncosaival népesül be a nagyszínpad, 19 órától Nicolae Furdui Iancu énekel. 20 órakor a Gașca Zurli lép színpadra, és lampionokat is eregetnek. A ligeti programot 21 órakor a Magyarországról érkező Kowalsky meg a Vega teszi teljessé, s Elena Gheorghe és Lidia Buble fellépése zárja. Közben, akinek nincs kedve a Ligetbe kimenni, 19 órától a Várban felállított színpadon meghallgathatja a Romanian Stars Quartet koncertjét.

Pénteken 11 órától késő estig a marosvásárhelyi várban veterán járműveket csodálhatnak meg az érdeklődők, s beszélgethetnek a tulajdonosokkal, akik sokszor elképesztő történetekkel szórakoztatják a hallgatóságot. Jó tudni, hogy aki nem ér el pénteken, az szombaton is megnézheti a régi és értékes autókat a várban. A Ligetben 16 órától marosvásárhelyi Gyermekek palotájának népi együttese, a Miorița Kulturális Egyesület együttesei, Cotoi Larisa, Sebastian Șerban, Marin Diana, Laci Csárda zenekar, Leontina Pop, Ciprian și Mihaela Istrate lép fel, vagyis a népzenészeké lesz a főszerep. 19 órától a Red Parlament, majd Nicoleta Nucă koncertezik. A magyarországi Honeybeast-koncert pénteken 21 órától, egy órával később a Damian Drăghici & Brothers koncert kezdődőik. Közben 19 órától a Kultúrpalotában a közkedvelt Sanzon és operettestere várják a műfaj kedvelőit. S akinek sem a népzene, sem a könnyűzene, de még a sanzonok sem a kedvencei, azok 21 órától a várban részt vehetnek az Interaktív zenei esten, amely keretében a dzsessz-ritmusokat Marin Sorescu, Jaques Prevert biztosítja. Szintén este kilenc órától a volt városháza tornyában is tartanak egy rövid koncertet, a fellépő kiléte meglepetés.

Akik szeretnék ellesni a bajai halászlé titkait, s szeretnének beszélgetni a szakácsokkal, azokat szombaton 12 órára várják a Ligetbe, ahol kóstolni is lehet a finomságból. A Miorița Kulturális Egyesület együttesei, a Bekecs Néptáncegyüttes, Ileana Moldovan, Cristian Țăran, Anca Manoilă, Nelu Șopterean, Costi Dumitru 16 órától lép színpadra a Ligetben. 20 órától a Magyarországról érkező Vásáry André szórakoztatja a közönséget, majd Loredana és a Vunk koncertezik. De a Ligetben felállított nagy kivetítőn 21.45 órától a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét is meg lehet nézni. A várban 19 órától Blacksalt – Dzsessz- és improvizációs est lesz, fellépők: Abraham Burton és Lucian Ban.

Vasárnap 11 órától a Bolyai téri unitárius templomban Isten kezében címmel vallásos költészeti előadás lesz. A programok nagy része a Ligetben lesz, ahol 16 órától Ancuța Moldovan Fărcaș, a marosvásárhelyi Gyermekek palotájának népi együttese, a Spice Mureșene népi együttes, a Bekecs Néptáncegyüttes, fellép: Kilyén Ilka, Ovidiu Furnea, Florina Oprea lép fel, majd 19 órtáétól Jakab Csaba ismert dalait énekelheti a közönség. Irina Rimes 19.45 órától, a Hooligans (Magyarország) 20.30 órától szórakoztatja az egybegyűlteket. Az este fél tízkor kezdődő tűzijáték után a Carla’s Dreams együttes zárja az idei városnapokat.