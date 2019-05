Városünnep hömpölygő tömeggel

• Fotó: Gábos Albin

folyamatosan történik valami, ha éppen nem koncert van, akkor arra hangolnak, az utcán artisták, zenészek produkciói zajlanak, élőszobrok ejtenek ámulatba, sül a miccs és a csülök, de libamájas hamburger, kagyló és rák is van.

kiemelten figyelve a környezettudatosságra. Itt zajlott szombaton a Diakónia Keresztény Alapítvány által kezdeményezett Outsider Music Fest, ahol fogyatékkal élő zenészek mutatkoztak be, sikerrel rombolva az esetleges előítéleteket.

Idén a SzimPlatz volt a nagy újdonság, zenei és gasztrokínálatában is szakított a hagyományokkal,

A városnapok alapja mégiscsak a vásár, és a Szent György-napi vásár sajátossága, hogy már évekkel ezelőtt kitiltották a bóvlit, viszonteladókat sem fogadnak, így több mint kétszáz hazai, magyarországi, felvidéki kézműves és iparművész portékájából lehetett válogatni, de termelői vásár is volt sajtokkal, sonkákkal, lekvárokkal.

A Székely Nemzeti Múzeum udvarán jól bejáratott Kultúrkert évek óta népszerű helyszíne a városnapoknak, ide vonulnak vissza a dzsessz-, blues-, népzene- és borkedvelők. Az Ifjúsági Színpad idén a romudvarban rendezkedett be, 29 programot szerveztek, közönségtalálkozókat, koncerteket és számos zenei, illetve kreatív eseményt. A még kisebbeket az Erzsébet parkban a Gyulafehérvári Caritas önkéntesei röpítették a múltba, játékos próbatételek során a középkori fegyvereket, ruhákat is kipróbálhatták. A Kónya Ádám Művelődési Ház mögötti „közösségi színpadon” is a város „aprónépe” lépett fel, volt próza, népi gyermekjáték, néptánc, furulya, zongora, klasszikus zene, régizene, musical és sportbemutatók.