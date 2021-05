Városszépítés önerőből: példát mutatna a gyergyószentmiklósi Fenyő Szövetség

• Fotó: Gergely Imre

Musulin Péter megkeresésünkre elmondta, a faültetés lenne sürgősebb, hiszen erre a tavasz a legalkalmasabb. A megkopott járdafelületekre pedig 5 centiméter vastag betont szeretne öntetni, és így állítaná helyre azokat. Ennek a munkának is állná a költségeit – jelentette ki.

a Bucsin negyed 15-ös, 16-os, 17-es 18-as tömbház előtt az út mindkét felén dísz- valamint gyümölcsfákat ültetnének, a pázsitot is helyreállítanák, sőt az év folyamán a járdafelületet is kijavítanák.

A városvezetés engedélyét várja

Megvannak az emberek is, akikkel együtt kivitelezné az akcióját, de szeretné, ha a környéken lakók is bekapcsolódnának ebbe, hiszen így nagyobb az esélye, hogy vigyázni is fognak az új zöldövezetekre. A megmozdulásnak nincs még egy konkrét időpontja, ugyanis ehhez a városháza engedélyét várja.

Mivel közterületeken történne a szépítő munkálat, ehhez szükséges a polgármesteri hivatal jóváhagyása.

Amint elmondta, körülbelül egy hónapja írásban kérelmezte az engedélyt, ezt követően pedig a városháza egy illetékesével a helyszínt is bejárták, a jóváhagyást azonban még nem kapta meg. Hozzátette, ő még azt is vállalná, hogy

engedély hiányában is elülteti a fákat és helyreállítaná a pázsitot még az esetleges bírság ellenére is, de arra nincs hatásköre, hogy felszólítsa az ott lakókat, hogy ne parkoljanak a jelzett helyen.

Vitatkozni, személyeskedni pedig nem szeretne senkivel.

Mindenképp derűlátó

Addig is, míg a városháza válaszol a beadványára egy másik városrész is megszépül Musulin Péternek és a Fenyő Szövetség elképzeléseibe bekapcsolódó civileknek köszönhetően.

A gyergyószentmiklósi Muskátli vendéglő szomszédságában található üres, kihasználatlan telken ültetnek fákat, kavicsozott sétányt alakítanak ki, aminek a rendezését egy közelben lakó személy vállalta.

Ez az akció már a héten megvalósul, és más hasonlókat is tervez a közeljövőben a kezdeményező. Például nyolc darab betonból készült virágtartót készíttetett, amelyeket olyan járdák mellé helyezne el, amelyekre rendszerint ráparkolnak az autók, akadályozva a gyalogosok közlekedését, és

fémoszlopokat is vásárolt, amelyeket ugyancsak azzal a céllal állítana fel, hogy távol tartsa a járdától az autósokat.

Musulin Péter arra számít, hogy kezdeményezése, példája majd másokat is arra késztet, hogy környezetükben hasonló munkába kezdjenek. Hozzátette, biztosan vannak, akik úgy gondolják, az ilyen civil megmozdulásoknak nincs értelme. Azoknak üzeni: „nem kell segítsenek, csak ne akadályozzanak. Hagyjanak minket dolgozni.”